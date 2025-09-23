menu
24.9 C
Chania
Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου, 2025
Τοπικά

Ομόφωνη απόφαση Π.Σ. Κρήτης ενάντια στη δίωξη του Δημάρχου και 20 μελών του ΔΣ Καισαριανής

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0
Την πρόταση ψηφίσματος που υποβλήθηκε από τους περιφερειακούς συμβούλους της «Λαϊκής Συσπείρωσης» Κρήτης, Αλέκο Μαρινάκη, Δημήτρη Βρύσαλη και Νίκο Μανουσάκη, για τη στήριξη του Δημάρχου Καισαριανής, Ηλία Σταμέλου, και των δημοτικών συμβούλων που διώκονται επειδή υπερασπίστηκαν το δικαίωμα στη μόνιμη εργασία, ψήφισε ομόφωνα το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση «ο δήμαρχος Καισαριανής και 20 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου διώκονται επειδή στάθηκαν δίπλα σε 5 εργαζόμενους στην καθαριότητα που είχαν κερδίσει το δικαστήριο τον Νοέμβριο του 2022 για να παραμείνουν στην εργασία τους και η δημοτική αρχή δεν άσκησε έφεση εναντίον της δικαστικής απόφασης. Οι 5 εργαζόμενοι εργάζονται σήμερα στον Δήμο Καισαριανής με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου και συμβάλλουν στις παρεχόμενες προς τους δημότες υπηρεσίες.
Μετά από την πρόταση της «Λαϊκής Συσπείρωσης», το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης, με την με αριθμ. 112/2025 απόφασή του, κατά τη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου, αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ την έκδοση ψηφίσματος με θέμα: «Να ανακληθεί τώρα η δίωξη του Δημάρχου και των 20 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου Καισαριανής», ως παρακάτω:
«-Την ανάκληση της κλήσης σε απολογία του δημάρχου και των 20 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου Καισαριανής.
-Την κατάργηση της γνωστής διάταξης που υποχρεώνει τις δημοτικές αρχές να ασκούν έφεση σε θετικές για τους εργαζομένους πρωτόδικες αποφάσεις.
– Τη μετατροπή των σχέσεων ορισμένου χρόνου σε αορίστου. Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού με πλήρη δικαιώματα.
– Χρηματοδότηση στο ύψος των πραγματικών αναγκών των δήμων και των περιφερειών».

