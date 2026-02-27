Ομόφωνη απόφαση για αδελφοποίηση του Δήμου Αποκορώνου με την περιοχή Waterfront Βοστώνης έλαβε το Δημοτικό Συμβούλιο Αποκορώνου.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «με ομοφωνία και βαθιά συγκινησιακή φόρτιση, το Δημοτικό Συμβούλιο Αποκορώνου ενέκρινε την πρόταση του Δημάρχου Αποκορώνου Χαράλαμπου Κουκιανάκη για την αδελφοποίηση του Δήμου με την περιοχή Waterfront της Βοστώνη, στην καρδιά της Ελληνικής Ομογένειας των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η απόφαση αυτή συνιστά στρατηγική επιλογή πολιτιστικής, κοινωνικής και αναπτυξιακής εξωστρέφειας, με θεσμική βάση στον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και στο ισχύον πλαίσιο διεθνών συνεργασιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η πρωτοβουλία γεννήθηκε από την ίδια την κοινωνία, όπως αναφέρεται στο σχετικό αίτημα του Πολιτιστικού Συλλόγου Εμπρόσνερου, στην περιοχή Waterfront της Βοστώνης η ονομασία αποδίδει ουσιαστικά τη σημασία του «Εμπρόσνερου» — μια συμβολική γέφυρα που ενώνει δύο τόπους με κοινή ιστορική μνήμη και πολιτιστική ρίζα.

Η προγραμματισμένη παρουσία 52 μελών της Ομογένειας στον Αποκόρωνα, με αφορμή πολιτιστικές δράσεις και σεμινάριο χορού, καθώς και η προτεινόμενη τελετή αδελφοποίησης στο ανοιχτό θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης», προσδίδουν στην απόφαση ουσιαστικό και βιωματικό χαρακτήρα.

Η Βοστώνη αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα κέντρα της Ελληνικής Διασποράς παγκοσμίως.

Η αδελφοποίηση ενισχύει τη διατήρηση της ελληνικής και κρητικής πολιτιστικής ταυτότητας στη Διασπορά και δημιουργεί θεσμικές γέφυρες για ανταλλαγές μαθητών, νέων, χορευτικών και μουσικών σχημάτων.

Σήμερα δημιουργούμε μια σχέση με διάρκεια και διατήρηση Ελληνικών Αξιών στην άλλη άκρη της Γης,μιας και η Ομογένεια διαφυλάσσει τη γλώσσα, την Ορθόδοξη πίστη, τις οικογενειακές και κοινοτικές αξίες. Η αδελφοποίηση δίνει θεσμική υπόσταση στον δεσμό καταγωγής, λειτουργεί ως αντίβαρο στην πολιτιστική αφομοίωση και δημιουργεί για τους Έλληνες τρίτης και τέταρτης γενιάς ένα ζωντανό σημείο αναφοράς.

Οι επιτυχημένες αδελφοποιήσεις οδηγούν σε αύξηση θεματικού και πολιτιστικού τουρισμού, ενίσχυση «roots tourism» (τουρισμός ριζών), δημιουργία μικρής κλίμακας επενδυτικών επαφών, πρόσβαση σε πολιτιστικές και ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις.

Η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στέλνει ένα καθαρό μήνυμα: “Ο Αποκόρωνας δεν περιορίζεται γεωγραφικά. Εκτείνεται όπου χτυπά ελληνική καρδιά.

Στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, άνθρωποι που κράτησαν ζωντανή τη μνήμη της πατρίδας συναντούν θεσμικά τον τόπο καταγωγής τους. “

Η αδελφοποίηση αυτή είναι γέφυρα ιστορίας, πολιτισμού και προοπτικής.

Ο Δήμαρχος Αποκορώνου

Χαράλαμπος Κουκιανάκης»