Ομόφωνα αθώος εργαζόμενος – Τον είχε καταγγείλει φοιτήτρια για εξαναγκασμό σε «γενετήσια πράξη»

Ομόφωνα αθώος κρίθηκε ένας 34χρονος εργαζόμενος σε club του Ρεθύμνου που δικάστηκε χθες στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Χανίων για εξαναγκασμό κοπέλας σε “γενετήσια πράξη” χωρίς τη συναίνεση της.

Το συμβάν είχε γίνει στις 19 Δεκεμβρίου του 2023 και ο 34χρονος οδηγήθηκε στο εδώλιο του κατηγορούμενου μετά από την καταγγελία νεαρής φοιτήτριας ότι την εξανάγκασε σε ερωτικές πράξεις, ενώ η ίδια είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ (1,6 γρ/λιτ στο αίμα της.)

Όπως ανέφερε στην κατάθεση της στο δικαστήριο η κοπέλα είχε βγει με φίλη της να διασκεδάσει σε καταστήματα του Ρεθύμνου και κατέληξε σε αυτό που εργαζόταν ο κατηγορούμενος. Ήδη είχε καταναλώσει πολύ αλκοόλ, ήπιε και άλλο στο συγκεκριμένο

κατάστημα και στη συνέχεια ο κατηγορούμενος τον οποίο γνώριζε, την οδήγησε σε χώρο εντός του καταστήματος και προχώρησε σε γενετήσιες πράξεις δίχως της συναίνεσή της. Η ίδια υπογράμμισε πως δεν μπορούσε να αντισταθεί και όταν συνήλθε λίγο μετά, ενημέρωσε τη φίλη της και πήγαν στην Αστυνομία όπου έκαναν καταγγελία.

Στην απολογία του ο 34χρονος σημείωσε ότι γνώριζε και τις δύο κοπέλες και εκείνο το βράδυ όταν ήλθαν στο μαγαζί ήπιαν μαζί και χόρεψαν, δίχως η καταγγέλουσα όπως είπε «να φαίνεται ότι ήταν μεθυσμένη». Στη συνέχεια, υποστήριξε, με τη θέληση της κοπέλας πήγαν στο χώρο VIP του καταστήματος όπου είχαν επαφή και ότι μετά έφυγαν μαζί και την πήγε στη φίλη της έξω από το κατάστημα. Είπε επίσης πως εξεπλάγην που την επομένη έμαθε ότι

τον κατήγγειλε στην Αστυνομία. Υπογράμμισε επίσης πως «έχω αδελφή στην ηλικία της, ποτέ δεν θα έκανα κάτι χωρίς τη συναίνεση της κοπέλας».

Στην αγόρευση της η εισαγγελέας ζήτησε την ενοχή του κατηγορούμενου κρίνοντας πως η κοπέλα μετα 1,6 αλκοόλ στο αίμα της (που βρέθηκαν 3 ώρες μετά το συμβάν, επομένως την ώρα που ήταν στο club ήταν περισσότερο) , ήταν ξεκάθαρο πως βρίσκονταν σε αδυναμία ελέγχου της κατάστασης της και αυτό το εκμεταλλεύτηκε ο 34χρονος.

Το δικαστήριο προχώρησε σε διάσκεψη όπου και έκρινε αθώο τον 34χρονο για την κατηγορία σε βάρος του.