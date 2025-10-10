Όμιλος Βανταράκη: Ανάδειξη της Κρητικής φιλοξενίας

Η Κρήτη ως προορισμός αυθεντικών εμπειριών, πολιτισμού και υψηλής φιλοξενίας αναδείχθηκε μέσα από το FAM Trip που διοργάνωσε το γερμανικό ίδρυμα Willy Scharnow Stiftung für Touristik από τις 5 έως τις 9 Οκτωβρίου, με τη φιλοξενία του Anemos Luxury Grand Resort, μέλους της Vantarakis Hotel Collection.

Η δράση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης, τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (ΕΟΤ) στη Γερμανία και τη Sky Express, στο πλαίσιο μιας συντονισμένης πρωτοβουλίας προβολής του νησιού στη γερμανική αγορά.

Το πρόγραμμα του ταξιδιού περιελάμβανε επισκέψεις σε πολιτιστικά μνημεία, φυσικά τοπία, τοπικά οινοποιεία και ιστορικούς οικισμούς, προσφέροντας στους συμμετέχοντες μια ολοκληρωμένη εικόνα της αυθεντικής Κρήτης και του προορισμού των Χανίων.

Οι προσκεκλημένοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τη φυσική ομορφιά, τη γαστρονομία και την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου, απολαμβάνοντας παράλληλα τη γνωστή κρητική φιλοξενία του Anemos Luxury Grand Resort, το οποίο αποτέλεσε το επίκεντρο της εμπειρίας.

Την πρόσκληση για τη διοργάνωση του FAM Trip απηύθυνε ο διευθυντής του γερμανικού ιδρύματος κ. Detlef Altmann, ενώ η Περιφέρεια Κρήτης στήριξε τη δράση μέσω εκδρομών και μεταφορών που επιμελήθηκε ο κ. Κυριάκος Κώτσογλου, υπό τον συντονισμό του ΕΟΤ Γερμανίας και της διευθύντριας κας Νικολέτας Λεκανίδη. Οι αεροπορικές πτήσεις πραγματοποιήθηκαν με τη Sky Express από Φρανκφούρτη προς Ηράκλειο.

Παράλληλα, οι φιλοξενούμενοι απόλαυσαν δείπνα με παραδοσιακή μουσική και γεύσεις της κρητικής κουζίνας στα ξενοδοχεία της Vantarakis Hotel Collection, Ventale Island Breeze Resort και Pepper Sea Club Hotel.

Η πρωτοβουλία αυτή, όπως επισημαίνεται, ενισχύει τη συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στον τουρισμό και συμβάλλει ουσιαστικά στην ανάδειξη των Χανίων και της Κρήτης συνολικά ως προορισμού υψηλής αισθητικής, βιώσιμης ανάπτυξης και αυθεντικής φιλοξενίας.