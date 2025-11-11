Όμιλος ΔΕΗ: Νέες αεριοστροβιλικές μονάδες στους σταθμούς σε Ρόδο, Κρήτη, Χίο και Λέσβο

Ξεκίνησε η εμπορική λειτουργία πέντε πρόσθετων, ευέλικτων αεριοστροβιλικών μονάδων στους σταθμούς παραγωγής ενέργειας του Ομίλου ΔΕΗ σε Ρόδο και Κρήτη, όπως ανακοινώθηκε σήμερα, ενώ ακολουθεί η εγκατάσταση αντίστοιχων μονάδων στη Χίο και τη Λέσβο. Στόχος είναι η διασφάλιση της επάρκειας εφοδιασμού ιδίως κατά την καλοκαιρινή περίοδο.

Ειδικότερα, στη Χίο αναμένεται να τεθεί σε εμπορική λειτουργία εντός του έτους ακόμη μία νέα αεριοστροβιλική μονάδα, με την οποία η συνολική ισχύς των θερμικών μονάδων στο νησί υπερβαίνει τα 220 MW. Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται η εγκατάσταση δύο νέων αεριοστροβιλικών μονάδων στη Λέσβο συνολικής ισχύος 29MW, που αναμένεται να εκκινήσουν τη δοκιμαστική λειτουργία τους στις αρχές του 2026, ενώ τον Δεκέμβριο του 2024 είχαν τεθεί σε λειτουργία δύο νέες αεριοστροβιλικές μονάδες και στη Σαντορίνη.

Όπως επισημαίνει η ΔΕΗ, οι νέες μονάδες διπλού καυσίμου έχουν σχεδιαστεί ώστε να αυξάνουν την παραγωγική ισχύ των σταθμών στα νησιά, διασφαλίζοντας έτσι την ενεργειακή επάρκειά τους, ενώ η χρήση τους συμβάλλει και στη μείωση των τελικών εξόδων ΥΚΩ. Η αντικατάσταση του βαρέος πετρελαίου (HFO) από ντίζελ (LFO), σε συνδυασμό με τα σύγχρονα συστήματα μείωσης εκπομπών αέριων ρύπων και σωματιδίων, που διαθέτουν οι νέες αεριοστροβιλικές μονάδες, συνεισφέρουν στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Τέλος, το επίπεδο θορύβου των νέων αεριοστροβιλικών μονάδων, που δεν ξεπερνά τα 65db στα όρια των σταθμών, είναι χαμηλότερο από αυτό των υφιστάμενων μονάδων, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τα περιβαλλοντικά οφέλη.

Εξάλλου, στο πλάνο του Ομίλου για το επόμενο έτος περιλαμβάνονται δύο επιπλέον έργα στη νησιωτική Ελλάδα, σε Χίο και Σορωνή Ρόδου, όπου προγραμματίζεται νέα αντικατάσταση υφιστάμενων μονάδων από σύγχρονες, αεριοστροβιλικές, οι οποίες συμμορφώνονται πλήρως με τις απαιτήσεις της περιβαλλοντολογικής νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδος.