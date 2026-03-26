Ομιλία της Κατερίνας Ζαχαροπούλου στη Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων

Στο πλαίσιο των παράλληλων εκδηλώσεων της έκθεσης «Red Line» της Λυδίας Δαμπασίνα, η Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων όπως ανακοινώθηκε «έχει τη χαρά και την τιμή να φιλοξενεί την εικαστικό και δημιουργό της εκπομπής «Η Εποχή των Εικόνων» (ΕΡΤ), Κατερίνα Ζαχαροπούλου, την Παρασκευή 27 Μαρτίου 2026, στις 20:00».

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση «η παρουσίασή της με τίτλο «Εικόνες του βλέμματος» συνιστά μια εικαστική αφήγηση μέσα από έργα, που αντλούνται από το συνολικό της δημιουργικό πεδίο και τίθενται σε διάλογο με την τρέχουσα έκθεση της Λυδίας Δαμπασίνα. Μέσα από αυτή τη συνομιλία, αναδεικνύονται νέοι τρόποι ανάγνωσης, που σχετίζονται με κοινωνικά στερεότυπα, αναπαραστάσεις αντικειμένων, καθώς και θραύσματα μνήμης και χρόνου.

Η Κατερίνα Ζαχαροπούλου έχει σπουδάσει ζωγραφική, σχέδιο, καθώς και ιστορία και θεωρία της τέχνης. Το πολυσχιδές έργο της εκτείνεται σε πολλαπλά μέσα, όπως ζωγραφική, κολάζ, σχέδιο, εγκαταστάσεις, φωτογραφία, βίντεο, χαρακτική, κείμενα και ηχητικά αρχεία, διερευνώντας τη μνήμη, την υποκειμενικότητα και τη σχέση του δημιουργού με το έργο του.

Τον συντονισμό της εκδήλωσης έχει ο Κωνσταντίνος Β. Πρώιμος, επιμελητής της έκθεσης. Μετά την παρουσίαση θα ακολουθήσει συζήτηση με το κοινό.

Η είσοδος είναι ελεύθερη»