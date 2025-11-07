Ομιλία στον Πλατανιά με θέμα την “Ενδοοικογενειακή βία”

Την ομιλία με θέμα την «ενδοοικογενειακή βία» και ομιλήτρια την Υπαστυνόμο Α΄ κα Βιγλάκη Ελένη, προϊσταμένη του γραφείου ενδοοικογενειακής βίας της, προγραμματίζουν το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Πλατανιά, σε συνεργασία με την Αστυνομική Διεύθυνση Χανίων.

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση «πρόκειται για μια διαδραστική παρουσίαση και συζήτηση, γύρω από την ενδοοικογενειακή βία με σκοπό την ανάδειξη της διάστασης του φαινομένου κοινωνικής παθογένειας και την αφύπνιση των πολιτών για έγκαιρες και αποτελεσματικές παρεμβάσεις μέσω των αρμόδιων φορέων της πολιτείας.

Η ομιλία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 18:00, στο Δημαρχείο Πλατανιά (Γεράνι).

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Για περισσότερες πληροφορίες/διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πλατανιά, στα τηλέφωνα 2821341040, 2821341033, 2821341044 και 2821341010».