Ομιλία στην Κίσσαμο: «Επικοινωνία, όρια & ανάπτυξη στη νηπιακή ηλικία»

Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κισσάμου σε συνεργασία με το Νηπιαγωγείο Καλουδιανών & το 5ο Νηπιαγωγείο Κισσάμου διοργανώνει ομιλία με θέμα: «Επικοινωνία, όρια & ανάπτυξη στη νηπιακή ηλικία».

Ομιλήτρια θα είναι η ψυχολόγος του Κέντρου Κοινότητας Κισσάμου, Κουκουτσάκη Φανή. Η ομιλία θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 17:00 στο Νηπιαγωγείο Καλουδιανών και απευθύνεται σε όλους τους γονείς αλλά και σε όσους εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα στην διαπαιδαγώγηση παιδιών προσχολικής ηλικίας.