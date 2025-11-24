menu
Ομιλία για τον σχολικό εκφοβισμό στον Πλατανιά

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025 η ενημερωτική ομιλία με θέμα «Σχολικός Εκφοβισμός: Ρόλος Γονέων και Εκπαιδευτικών», που διοργάνωσε το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Πλατανιά.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του Δήμου «ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Μαλανδράκης Ιωάννης απηύθυνε χαιρετισμό, ευχαριστώντας την εισηγήτρια και τους συμμετέχοντες για την παρουσία τους. Παράλληλα τόνισε τη σημασία της στενής συνεργασίας σχολείου και οικογένειας για την πρόληψη και έγκαιρη αντιμετώπιση περιστατικών σχολικού εκφοβισμού.
Στον δικό της χαιρετισμό, η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής κα. Μαραγκουδάκη Χρυσάνθη αναφέρθηκε στην ανάγκη συνέχισης δράσεων ενημέρωσης που ενισχύουν την ψυχοκοινωνική προστασία των παιδιών και ευχαρίστησε όλους όσοι στηρίζουν τις πρωτοβουλίες του Δήμου.
Κεντρική ομιλήτρια ήταν η κα Κατερίνα Παπαγιαννάκη, Κοινωνική Λειτουργός – Ψυχοπαιδαγωγός – Ειδική Παιδαγωγός. Η εισήγηση επικεντρώθηκε στην κατανόηση του σχολικού εκφοβισμού, στις μορφές που μπορεί να λάβει και στα σημάδια που μπορεί να παρουσιάσουν τα παιδιά. Έμφαση δόθηκε στον ρόλο γονέων και εκπαιδευτικών στην έγκαιρη αναγνώριση και διαχείριση τέτοιων περιστατικών, στη σημασία της σωστής επικοινωνίας, στη συνεργασία με το σχολείο και στα βασικά σημεία του ισχύοντος νομικού πλαισίου.
Η δράση συγκέντρωσε το ενδιαφέρον γονέων, εκπαιδευτικών και πολιτών, προσφέροντας χρήσιμες πληροφορίες και ενισχύοντας τον δημόσιο διάλογο γύρω από ένα σημαντικό ζήτημα που αφορά όλες τις σχολικές κοινότητες»

