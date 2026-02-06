Ομιλία για γονείς στην Κίσσαμο

Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κισσάμου σε συνεργασία με τους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς Κισσάμου, Γραμβούσας και Πλατάνου, διοργανώνει ομιλία με θέμα:

«Επικοινωνώ καλύτερα με το παιδί μου».

Ομιλήτρια θα είναι η ψυχολόγος του Κέντρου Κοινότητας Κισσάμου, Κουκουτσάκη Φανή. Η ομιλία θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου και ώρα 15:00 στον Παιδικό Σταθμό Κισσάμου και απευθύνεται σε όλους τους γονείς αλλά και σε όσους εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα στην διαπαιδαγώγηση παιδιών προσχολικής ηλικίας.