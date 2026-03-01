Ομάν: Δύο πλοία δέχθηκαν επίθεση στο Στενό του Ορμούζ

Δύο πλοία δέχθηκαν σήμερα επίθεση στα ανοικτά των ακτών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και του Ομάν στο Στενό του Χορμούζ, ανέφεραν, όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, υπηρεσίες για την ασφάλεια στη θάλασσα, κατά τη δεύτερη ημέρα των ιρανικών πληγμάτων στον Κόλπο σε αντίποινα για την επίθεση που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

Ένα πρώτο σκάφος, ανοικτά των ακτών του Ομάν, επλήγη “από άγνωστης προέλευσης βλήμα πάνω από την ίσαλο γραμμή”, ανέφερε η βρετανική υπηρεσία UKMTO.

Σε ένα ξεχωριστό συμβάν, ένα άλλο “σκάφος επλήγη από βλήμα άγνωστης προέλευσης”, ανέφερε η UKMTO, ενώ η εταιρία ασφάλειας στη θάλασσα Vanguard Tech ανέφερε πως αυτό βρισκόταν σε απόσταση “περίπου 17 ναυτικών μιλίων βορειοδυτικά του Μίνα Σακρ, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα”.