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Ομαλός: Αντιδράσεις από τους επιχειρηματίες για τα επαναλαμβανόμενα κλεισίματα του φαραγγίου της Σαμαριάς

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
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Την έντονη διαμαρτυρία τους εκφράζουν καταστηματάρχες , κάτοικοι στον Ομαλό και ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Λάκκων για τις επαναλαμβανόμενες αποφάσεις αναστολής λειτουργίας του Φαραγγιού της Σαμαριάς, υποστηρίζοντας ότι σε αρκετές περιπτώσεις οι συνθήκες δεν δικαιολογούν ένα τόσο αυστηρό μέτρο.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση αναφέρει «η τοπική κοινωνία του Ομαλού και οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή εκφράζουμε την έντονη διαμαρτυρία και την αγανάκτησή μας για τις επαναλαμβανόμενες αποφάσεις κλεισίματος του Φαραγγιού της Σαμαριάς, όταν οι πραγματικές συνθήκες δεν δικαιολογούν ένα τόσο αυστηρό μέτρο.

Αναγνωρίζουμε πλήρως ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής και η ασφάλεια των επισκεπτών αποτελούν ύψιστη προτεραιότητα. Ωστόσο, οι αποφάσεις αυτές οφείλουν να βασίζονται σε πραγματικά δεδομένα, αντικειμενικές μετρήσεις και συνεχή αξιολόγηση των συνθηκών και όχι σε υπερβολικά προληπτικές εκτιμήσεις που οδηγούν σε άσκοπες απαγορεύσεις.

Κάθε αδικαιολόγητο κλείσιμο προκαλεί σοβαρό πλήγμα στην τοπική οικονομία. Εκατοντάδες επισκέπτες ακυρώνουν τις εκδρομές τους, επιχειρήσεις χάνουν πολύτιμα έσοδα και εργαζόμενοι βλέπουν τον κόπο τους να απαξιώνεται, ιδιαίτερα σε μια περίοδο όπου κάθε ημέρα λειτουργίας είναι καθοριστική για την επιβίωσή τους.

Ζητούμε από τους αρμόδιους φορείς να επανεξετάσουν το πλαίσιο λήψης των αποφάσεων και να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια, αναλογικότητα και ευελιξία, ώστε να αποφεύγονται μέτρα που δεν ανταποκρίνονται στον πραγματικό βαθμό κινδύνου.

Ο Ομαλός και το Φαράγγι της Σαμαριάς αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της τοπικής ζωής και οικονομίας. Η ασφάλεια πρέπει να συνδυάζεται με τη λογική και την τεκμηριωμένη κρίση, ώστε να προστατεύονται τόσο οι επισκέπτες όσο και οι άνθρωποι που ζουν και εργάζονται στον τόπο μας»

 

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