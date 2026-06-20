Ομαλός – Αγ. Ρουμέλη: Επαγγελματίες ζητούν συνάντηση για το φαράγγι της Σαμαριάς

Aμεση συνάντηση για την επανεξέταση της διαδικασίας κλεισίματος του Φαραγγιού της Σαμαριάς ζητούν από τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ), την Περιφέρεια Κρήτης και κάθε αρμόδιο φορέα, οι επαγγελματίες και οι κάτοικοι της περιοχής Αγίας Ρουμέλης και Ομαλού.

Στη σχετική επιστολή τους σημειώνουν:

«Αξιότιμοι κύριοι,

Η τοπική κοινωνία της Αγίας Ρουμέλης του Ομαλού και οι επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται γύρω από το Φαράγγι της Σαμαριάς εκφράζουμε την έντονη ανησυχία και διαμαρτυρία μας για τα επανειλημμένα κλεισίματα του φαραγγιού, τα οποία βασίστηκαν σε δυσμενείς μετεωρολογικές προβλέψεις που τελικά δεν επιβεβαιώθηκαν.

Η ασφάλεια των επισκεπτών αποτελεί για όλους μας αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Ωστόσο, η συνεχής εφαρμογή ενός συστήματος που οδηγεί σε λανθασμένες αποφάσεις έχει σοβαρές οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες για την τοπική κοινωνία, τις επιχειρήσεις και την αξιοπιστία του ίδιου του προορισμού.

Τα γεγονότα της σημερινής ημέρας, με την κατάληψη του φυλακίου και την ελεύθερη είσοδο του κοινού χωρίς καταβολή εισιτηρίου, αποτελούν σαφή ένδειξη της έντασης που έχει δημιουργηθεί. Πρόκειται για μια εξέλιξη που δεν επιθυμούμε να επαναληφθεί και η οποία αναδεικνύει την ανάγκη άμεσης αντιμετώπισης των αιτιών που την προκάλεσαν.

Για τον λόγο αυτό ζητούμε την άμεση πραγματοποίηση συνάντησης μεταξύ των αρμόδιων φορέων και των εκπροσώπων της τοπικής κοινωνίας και των επαγγελματιών, με σκοπό την αναθεώρηση του υφιστάμενου πλαισίου λήψης αποφάσεων και την εξεύρεση κοινά αποδεκτών λύσεων που θα διασφαλίζουν τόσο την ασφάλεια των επισκεπτών όσο και την εύρυθμη λειτουργία του Φαραγγιού της Σαμαριάς.

Θεωρούμε ότι η έγκαιρη ανταπόκρισή σας είναι κρίσιμη για την εκτόνωση της έντασης και την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης. Σε διαφορετική περίπτωση, υπάρχει ορατός κίνδυνος να δημιουργηθούν εκ νέου καταστάσεις έντονης κοινωνικής διαμαρτυρίας και κινητοποιήσεων, τις οποίες όλοι οφείλουμε να προλάβουμε μέσω του διαλόγου και της συνεργασίας.

Σας καλούμε να ανταποκριθείτε άμεσα στο αίτημά μας και να ορίσετε συνάντηση το συντομότερο δυνατό, προκειμένου να δοθούν ουσιαστικές και μόνιμες λύσεις σε ένα ζήτημα που αφορά την ασφάλεια, την τοπική οικονομία και την κοινωνική συνοχή.

Με εκτίμηση,

Οι επαγγελματίες και οι κάτοικοι της περιοχής Αγίας Ρουμέλης και Ομαλού».