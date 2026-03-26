Ομαδική Έκθεση του Συλλόγου Γυναικών Καλλιτεχνών Χανίων “Η ΊΡΙΣ”

Ο Σύλλογος Γυναικών Καλλιτεχνών Χανίων Η ΙΡΙΣ”, σε συνδιοργάνωση με τον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Χανίων, σας διοργανώνουν έκθεση εικαστικής δημιουργίας

ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΙΡΙΔΙΣΜΑΤΑ 2026 στον χώρο του ΙΟΧ (Νεώριο Μόρο) στο λιμάνι Χανίων.

Διάρκεια Έκθεσης: 30 Μαρτίου έως 6 Απριλίου 2026.

Θα φιλοξενηθούν έργα ζωγραφικής εμπνευσμένα από την προσωπική έκφραση και την δημιουργική αναζήτηση των Καλλιτέχνιδων, προσφέροντας στο κοινό την ευκαιρία να γνωρίσει διαφορετικές εικαστικές προσεγγίσεις και μορφές καλλιτεχνικής έκφρασης.

Εγκαίνια Έκθεσης: Δευτέρα 30 Μαρτίου και ώρα 8:00 μ.μ.

Ώρες επισκέψεων: Καθημερινά 9 με 21:00 Είσοδος ελεύθερη.