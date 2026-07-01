Ομαδική έκθεση στο Επιμελητήριο Χανίων

Το Εμπορικό Επιμελητήριο και το Κύτταρο Χαλέπας διοργανώνει ομαδική έκθεση Can you be another can? που θα πραγματοποιηθεί στο Εμπορικό Επιμελητήριο,στην πλατεία της Αγοράς από 4-15 Ιουλίου.Ωράριο Δευτέρα -Παρασκευή 19.00-21.00 και Σάββατο 11.00π.μ-14.00 και 19.00-21.00. Ραντεβού στο τηλέφωνο 6946166720.

Επιμέλεια έκθεσης: Λαμπρινή Μποβιάτσου και Ισμήνη Μπονάτσου