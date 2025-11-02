Ομάδα σκηνοθετών και ηθοποιών σώζει από «λουκέτο» ιστορικό κινηματογράφο του Βανκούβερ

Oι Αμερικανοί σκηνοθέτες Όσγκουντ Πέρκινς, Μάικ Φλάναγκαν, Σον Μπέικερ και οι Καναδοί ηθοποιοί Ζακ Λιπόφσκι και Φιν Γούλφχαρντ συγκαταλέγονται σε μια ομάδα ιδιωτών επενδυτών που υποστηρίζουν τη διάσωση του ιστορικού κινηματογράφου Park Theatre του Βανκούβερ.

Η νέα ομάδα διαχείρισης του Park Theatre θα διευθύνεται από την Κορίν Λία, διευθύνουσα σύμβουλο του Rio Theatre της πόλης και θα αντικαταστήσει τον καναδικό γίγαντα εκθέσεων Cineplex στη λειτουργία του εμβληματικού κινηματογράφου στην οδό Κάμπι.

«Το Rio Theatre είναι πολύ ενθουσιασμένο με την ευκαιρία να αναβιώσει το ιστορικό, art-deco Park Theatre του Βανκούβερ στην αγαπημένη γειτονιά Κάμπι. Είμαστε ευγνώμονες για την υποστήριξη αυτής της εντυπωσιακής ομάδας επαγγελματιών της κινηματογραφικής βιομηχανίας και δεν θα μπορούσαμε να το καταφέρουμε χωρίς αυτούς! Μετά από σχεδόν δύο δεκαετίες που αναζωογονήσαμε το Rio, ανυπομονούμε για αυτήν