Ομάδα Προσωπικής Ανάπτυξης από το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων στα Χανιά

Ομάδα Προσωπικής Ανάπτυξης, η οποία απευθύνεται σε ενήλικες που επιθυμούν να γνωρίσουν καλύτερα τον εαυτό τους, να εμβαθύνουν θέματα σχέσεων και δυσκολιών καθημερινής ζωής, υλοποιεί το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, σε συνεργασία με τον ΕΟΠΑΕ.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση:

«Το πρόγραμμα βασίζεται στη λειτουργία – δυναμική της ομάδας, στην διαπροσωπική σχέση και στην αλληλεπίδραση των μελών με σκοπό την ανάπτυξη του ατόμου.

Οι συνεδρίες δεν έχουν συμβουλευτικό χαρακτήρα με την έννοια ότι δεν δίνονται λύσεις στις δυσκολίες, συγκρούσεις και προβληματισμούς των συμμετεχόντων. Παρέχεται ένα υποστηρικτικό πλαίσιο όπου ο καθένας μπορεί να ακούσει τον εαυτό του και τους άλλους, να ανταλλάξει εμπειρίες και προβληματισμούς ώστε να αναζητήσει την υποκειμενική του αλήθεια και να διαχειριστεί τις δυσκολίες της καθημερινής ζωής μέσα σε ένα πλαίσιο αποδοχής και συνεργασίας.

Έναρξη προγράμματος: Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025, ώρα 10:00 – 12:00 και θα υλοποιείται εβδομαδιαίως την ίδια μέρα και ώρα έως και 18 Δεκεμβρίου 2024.

Χώρος υλοποίησης: Κέντρο Πρόληψης Χανίων, Μιχελιδάκη 17, 1ος όροφος.

Η ομάδα είναι ολιγάριθμη και δεν απαιτείται οικονομική επιβάρυνση. Δηλώσεις συμμετοχής και πληροφορίες στα τηλέφωνα 2821028166 και 2821051214, email: kepronch@otenet.gr και στην ιστοσελίδα: www.prolipsichania.gr

Το πρόγραμμα συντονίζει η Μαρία Επιτροπάκη, Κοινωνική Λειτουργός, εργαζόμενη στο Κέντρο Πρόληψης».