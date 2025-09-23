menu
24.9 C
Chania
Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΤοπικά
Τοπικά

Ομάδα Προσωπικής Ανάπτυξης από το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων στα Χανιά

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Ομάδα Προσωπικής Ανάπτυξης, η οποία απευθύνεται σε ενήλικες που επιθυμούν να γνωρίσουν καλύτερα τον εαυτό τους, να εμβαθύνουν θέματα σχέσεων και δυσκολιών καθημερινής ζωής, υλοποιεί το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, σε συνεργασία με τον ΕΟΠΑΕ.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση:

«Το πρόγραμμα βασίζεται στη λειτουργία – δυναμική της ομάδας, στην διαπροσωπική σχέση και στην αλληλεπίδραση των μελών με σκοπό την ανάπτυξη του ατόμου.

Οι συνεδρίες δεν έχουν συμβουλευτικό χαρακτήρα με την έννοια ότι δεν δίνονται λύσεις στις δυσκολίες, συγκρούσεις και προβληματισμούς των συμμετεχόντων. Παρέχεται ένα υποστηρικτικό πλαίσιο όπου ο καθένας μπορεί να ακούσει τον εαυτό του και τους άλλους, να ανταλλάξει εμπειρίες και προβληματισμούς ώστε να αναζητήσει την υποκειμενική του αλήθεια και να διαχειριστεί τις δυσκολίες της καθημερινής ζωής μέσα σε ένα πλαίσιο αποδοχής και συνεργασίας.

Έναρξη προγράμματος: Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025, ώρα 10:00 – 12:00 και θα υλοποιείται εβδομαδιαίως την ίδια μέρα και ώρα έως και 18 Δεκεμβρίου 2024.

Χώρος υλοποίησης: Κέντρο Πρόληψης Χανίων, Μιχελιδάκη 17, 1ος όροφος.
Η ομάδα είναι ολιγάριθμη και δεν απαιτείται οικονομική επιβάρυνση. Δηλώσεις συμμετοχής και πληροφορίες στα τηλέφωνα 2821028166 και 2821051214, email: kepronch@otenet.gr και στην ιστοσελίδα: www.prolipsichania.gr

Το πρόγραμμα συντονίζει η Μαρία Επιτροπάκη, Κοινωνική Λειτουργός, εργαζόμενη στο Κέντρο Πρόληψης».

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum