Ολοκληρώθηκε το 15ο Διεθνές Συνέδριο της Financial Engineering and Banking Society

Το 15ο Διεθνές Συνέδριο της Financial Engineering and Banking Society (FEBS), που πραγματοποιήθηκε στη Φλωρεντία της Ιταλίας, ανέδειξε για ακόμη μία φορά τον ουσιαστικό ρόλο της επιστημονικής κοινότητας στην προώθηση της έρευνας, της καινοτομίας και του διαλόγου γύρω από τις σύγχρονες προκλήσεις της παγκόσμιας οικονομίας.

Όπως αναφέρει αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:

«Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το 15ο Διεθνές Συνέδριο της Financial Engineering and Banking Society (FEBS), το οποίο φιλοξενήθηκε στη Φλωρεντία της Ιταλίας, στις εντυπωσιακές εγκαταστάσεις του European University Institute (EUI), συγκεντρώνοντας διακεκριμένους ακαδημαϊκούς, ερευνητές και επαγγελματίες από όλο τον κόσμο.

Το συνέδριο αποτέλεσε ένα σημαντικό διεθνές βήμα ανταλλαγής γνώσεων και ερευνητικών αποτελεσμάτων στους τομείς της χρηματοοικονομικής, της τραπεζικής, της χρηματοοικονομικής μηχανικής, της επιχειρηματικής αναλυτικής και των νέων τεχνολογιών, αναδεικνύοντας σύγχρονες προκλήσεις και εξελίξεις που διαμορφώνουν το παγκόσμιο χρηματοοικονομικό περιβάλλον.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου απονεμήθηκε το FEBS International Award 2026 στην Καθηγήτρια Loriana Pelizzon, μία από τις πλέον διακεκριμένες προσωπικότητες της διεθνούς χρηματοοικονομικής επιστήμης. Η Prof. Pelizzon είναι Deputy Scientific Director του Leibniz Institute for Financial Research SAFE, Καθηγήτρια στο Goethe University Frankfurt και στο Ca’ Foscari University of Venice, ενώ συνεργάζεται ερευνητικά με κορυφαία ιδρύματα όπως το MIT Sloan School of Management και το Washington University in St. Louis.

Την τιμητική πλακέτα απένειμε ο Πρόεδρος της FEBS Κωνσταντίνος Ζοπουνίδης, αναγνωρίζοντας τη σημαντική επιστημονική συμβολή της βραβευθείσας στην πρόοδο της χρηματοοικονομικής επιστήμης και της διεθνούς ακαδημαϊκής κοινότητας.

Στην πρώτη σχετική φωτογραφία απεικονίζονται η βραβευθείσα καθηγήτρια μαζί με τα μέλη του Board of Directors της Financial Engineering and Banking Society (FEBS) και στην δεύτερη σχετική φωτογραφία η βραβευθείσα με Τον Πρόεδρο.

Η FEBS ιδρύθηκε το 2010 από τον Καθηγητή Κωνσταντίνο Ζοπουνίδη, Ακαδημαϊκό και συνεχίζει για δεκαπέντε χρόνια να λειτουργεί ως ένας διεθνής επιστημονικός κόμβος που ενώνει ερευνητές, ακαδημαϊκούς και επαγγελματίες από όλο τον κόσμο, προάγοντας την επιστημονική αριστεία και τη διεθνή συνεργασία στους τομείς της χρηματοοικονομικής, της τραπεζικής και της λήψης αποφάσεων»