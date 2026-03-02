menu
14.4 C
Chania
Δευτέρα, 2 Μαρτίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΤοπικά
Τοπικά

Ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση της δεύτερης πεζογέφυρας στον Β.Ο.Α.Κ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης (Ο.Α.Κ. Α.Ε.) ανακοίνωσε την επιτυχή ολοκλήρωση της τοποθέτησης της μεταλλικής κατασκευής της πεζογέφυρας Π9 στην Επισκοπή, τη Δευτέρα 2 Μαρτίου 2026, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας στο τμήμα Γεωργιούπολη – Πετρές» του Βόρειου Οδικού Άξονας Κρήτης (Β.Ο.Α.Κ.).

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «η γέφυρα αυτή, είναι η δεύτερη από τις συνολικά οκτώ πεζογέφυρες που κατασκευάζονται στην περιοχή, ενισχύοντας ουσιαστικά το επίπεδο ασφάλειας για πεζούς και διερχόμενους οδηγούς κι’ έχει σχεδιαστεί με πλήρη σεβασμό στα σύγχρονα πρότυπα προσβασιμότητας Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), διασφαλίζοντας ισότιμη και ασφαλή πρόσβαση για όλους τους πολίτες.
Συνολικά, στο πλαίσιο του έργου κατασκευάζονται έντεκα (11) πεζοδιαβάσεις, εκ των οποίων:
• Οκτώ (8) πεζογέφυρες και
• Τρεις (3) κάτω διαβάσεις.
Κάθε μία από τις οκτώ πεζογέφυρες διαθέτει:
• Ανελκυστήρα σε κάθε ακρόβαθρο,
• Κλίμακες πρόσβασης,
εξασφαλίζοντας απρόσκοπτη και ασφαλή διέλευση για άτομα με κινητικές δυσκολίες, χρήστες αναπηρικών αμαξιδίων, ηλικιωμένους και συνοδούς παιδιών.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ο.Α.Κ., κ. Άρης Παπαδογιάννης, δήλωσε σχετικά:
«Η σταδιακή ολοκλήρωση των πεζογεφυρών στον Β.Ο.Α.Κ. αποτελεί μια ουσιαστική παρέμβαση με επίκεντρο την ανθρώπινη ζωή. Προχωρούμε με συνέπεια στην υλοποίηση έργων που ενισχύουν την οδική ασφάλεια και διασφαλίζουν ισότιμη πρόσβαση για όλους τους πολίτες»»

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum