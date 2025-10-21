Ολοκληρώθηκε η μεταφορά 15 σορών Παλαιστινίων κρατουμένων από το Ισραήλ στη Γάζα

Η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε τη μεταφορά στη Λωρίδα της Γάζας σορών των παλαιστινίων κρατουμένων στο Ισραήλ, στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς.

«Η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού πραγματοποίησε σήμερα τη μεταφορά των νεκρών Παλαιστινίων στις αρχές της Γάζας, ως ουδέτερος μεσολαβητής (…). Οι υγειονομικές αρχές της Γάζας επιβεβαίωσαν ότι ο αριθμός των σορών οι οποίες παρελήφθησαν σήμερα ανέρχεται σε 15», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Βάσει της συμφωνίας εκεχειρίας στη Γάζα, το Ισραήλ οφείλει να παραδώσει τις σορούς 15 Παλαιστινίων για κάθε έναν νεκρό ισραηλινό όμηρο που θα παραδίδεται από τη Χαμάς.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα ότι ταυτοποίησε την δέκατη τρίτη σορό ομήρου που παραδόθηκε χθες το βράδυ από τη Χαμάς.