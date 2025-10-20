Ολοκληρώθηκε η εθνική διακλαδική άσκηση «Δούρειος Ίππος – 25»

Η εθνική διακλαδική άσκηση με την επωνυμία «Δούρειος Ίππος – 25» έλαβε χώρα στην αεροπορική βάση Ανδραβίδας και στην ευρύτερη περιοχή Πελοποννήσου και Ιονίου Πελάγους από τις 13 έως τις 17 Οκτωβρίου.

Όπως ανακοινώθηκε σήμερα από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής ‘Αμυνας (ΓΕΕΘΑ), η «Δούρειος Ίππος – 25» είναι τακτική άσκηση μετά στρατευμάτων μεσαίας κλίμακας, που αφορά στην εκτέλεση επιχειρήσεων ηλεκτρονικού πολέμου.

Η άσκηση σχεδιάστηκε από το ΓΕΕΘΑ και διεξήχθη υπό τον έλεγχο της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Αιγαίου και Ανατολικής Μεσογείου (ΑΣΔΑΑΜ).

Η δραστηριότητα, υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση, πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή προσωπικού και μέσων των τριών Γενικών Επιτελείων και της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου και σκοπό είχε την άσκηση του συμμετέχοντος προσωπικού στη σχεδίαση και διεξαγωγή διακλαδικών επιχειρήσεων σε περιβάλλον ηλεκτρονικού πολέμου, τη δοκιμή του Διακλαδικού Συστήματος Διοίκησης και Ελέγχου Ηλεκτρονικού Πολέμου των Ενόπλων Δυνάμεων καθώς και την επαύξηση της επιχειρησιακής ικανότητας των ασκούμενων.

* φωτ. ΓΕΕΘΑ