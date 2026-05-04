Ολοκληρώθηκε η έκθεση για τη ζωή των Κουτσουρέληδων

Πόλος έλξης για τους φίλους της Κρητικής µουσικούς, τους ανθρώπους που γνώρισαν τους Κουτσουρέληδες ως ανθρώπους ή και µόνο από τους σκοπούς τους έγινε η έκθεση «Ήθελα να ’µουν άρωµα…» που ολοκληρώθηκε χθες το απόγευµα στο Μ. Αρσενάλι. Μια έκθεση αφιερωµένη στο µουσικό έργο και τη ζωή των Κουτσουρέληδων.

Για τον κόσµο που αυτές τις ηµέρες βρέθηκε στην έκθεση η βασική επιµελήτρια της έκθεσης η κ. Ρένα Λουτζάκη, ανθρωπολόγος του χορού, Αν. καθηγήτρια Τµήµατος Μουσικών Σπουδών ΕΚΠΑ, µας εξηγεί πως «µία µεγάλη κατηγορία των επισκεπτών είναι αυτή που είχαν γνωρίσει του Κουτσουρέληδες και καθόντουσαν µπροστά στις φωτογραφίες, στα κείµενα, συζητούσαν µεταξύ τους, έλεγαν ιστορίες. Μια άλλη κατηγορία ήταν αυτοί που απλώς ξέρανε τους µουσικούς και πάλι έλεγαν ιστορίες για τα ακούσµατα τους. Και βεβαίως ήταν και πάρα πολύ ξένοι. Το ελάττωµα της έκθεσης ήταν ότι δεν είχαµε αγγλικά κείµενα, παρόλο ότι είχαµε την καλή πρόθεση να τα φτιάξουµε αλλά δεν προλάβαµε αλλά τουλάχιστον κάναµε πάρα πολλές ξεναγήσεις και τους εξηγούσαµε τι ήταν αυτά που έβλεπαν».

Την απόλυτη ικανοποίηση του για το αποτέλεσµα της έκθεσης δήλωσε ο κ. Μανώλης Πατεροµιχελάκης πρόεδρος του «Πολιτιστικού Συλλόγου Λουσακιών».

«Ο σχεδιασµός ήταν άψογος, το στήσιµο ήταν όπως το είχαµε περιγράψει στις µακέτες και βέβαια ήταν πολύ µεγάλη και η ανταπόκριση της οικογένειας Κουτσουρέλη κάτι για µας που έχει µεγάλη σηµασία, γιατί εµείς εκθέσαµε την ζωή της οικογένειας. Η οικογένεια είναι ευχαριστηµένη γιατί εκθέσαµε τις προσωπικές τους στιγµές, τη ζωή των ανθρώπων τους και τις αναδείξαµε. Θα θυµηθώ αυτό που είπε ο Μάριος Κουτσουρέλης στη Ρένα Λουτζάκη την πρώτη µέρα της έκθεσης: «Σας ευχαριστούµε που σεβαστήκατε τις οικογένειές µας”. Αυτό συγκράτησα, γιατί αυτό ήταν το άγχος µας πρώτα απ’ όλα. Επίσης µας έδωσαν συγχαρητήρια και ο αντιπεριφερειάρχης και ο δήµαρχος Χανίων που είπαν τα καλύτερα λόγια και αυτό ήταν πολύ ενθαρρυντικό για µας».

Εκ των επιµελητών της έκθεσης ο κ. Νίκος Πουλάκης ανθρωπολόγος της µουσικής Ε∆ΙΠ Τµήµατος Μουσικών Σπουδών ΕΚΠΑ συµπλήρωσε πως ειδικά οι µη ντόπιοι επισκέπτες «εντυπωσιάστηκαν για το είδος του υλικού που αναδείχτηκε. Γιατί είναι δύσκολο να εκθέσεις µουσική».

Ιδιαίτερη έµφαση δίνουν οι συνοµιλητές µας στην παρουσία του Θοδωρή Παρασκάκη που είχε την εικαστική επιµέλεια της έκθεσης µε το βίντεο, το παιγνίδι, τις ηχητικές αποτυπώσεις του έργου των Κουτσουρέληδων.

Υπάρχει περίπτωση η έκθεση να “φύγει” και εκτός των ορίων του Νοµού Χανίων «Θα ήταν ιδανικά, αλλά έχει ένα κόστος να µετεγκατασταθεί και θέλει και άτοµα να την παρουσιάσουν. Και η Ρένα και ο Νίκος είναι στην Αθήνα. Εµείς είµαστε στην Κίσσαµο. Για να πάει π.χ. στο Ηράκλειο πρέπει να εκπαιδευτεί µια οµάδα η οποία θα µπορεί να την παρουσιάσει. ∆εν µπορεί να πάει έτσι! Η έκθεση είναι σχεδιασµένη κατά αυτό τον τρόπο που να ξεµονταριστεί και όπως είναι να στηθεί στο παλιό δηµοτικό σχολείο Λουσακιών που έχει παραχωρηθεί για χρήση στον Πολιτιστικό Σύλλογο Λουσακιών για µόνιµη έκθεση από τον Αύγουστο και µετά».

ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΟΥΣΙΚΩΝ

Αναφορικά µε την πορεία υλοποίησης του έργου του «Μουσείου Μουσικών Κρήτης» στις Λουσακιές, για το οποίο έχει εκπονηθεί µελέτη από το ΕΚΠΑ, οι συνοµιλητές δηλώνουν την ικανοποίηση τους που η Περιφέρεια έχει δεσµευτεί για τη χρηµατοδότηση του ψηφιακού του κοµµατιού. Ωστόσο για το Μουσείο µε τη µορφή της έκθεσης υπάρχουν ενστάσεις τόσο για το θέµα του κόστους και της βιωσιµότητας όσο και του χώρου.

«Η ιδέα έχει ξεκινήσει από το 2000. Η µελέτη τελείωσε το 2016, από τότε µέχρι σήµερα ισχύει; ∆εν ισχύει. Πρέπει να ξεκινήσουµε την επικαιροποίηση, µην πω απ’ την αρχή τη µελέτη. Αν υπάρχει θέληση µπορεί να γίνει» υπογραµµίζει η κ. Λουτζάκη, ενώ ο κ. Πατεροµιχελάκης συµπληρώνει πως «εµάς το όνειρο µας είναι να γίνει στις Λουσακιές, αλλά αν δεν πιστεύουν στις Λουσακιές ότι µπορεί να το υποστηρίξουν, ας µας πουν ότι θέλουν απλά να γίνει και εµείς θα το συζητήσουµε. ∆εν είπαµε ή στις Λουσακιές ή πουθενά. Εµείς πάνω απ’ όλα θέλουµε να διασώσουµε αυτό που πάει να χαθεί γιατί είναι άυλο. Για την έκθεση δουλέψαµε ένα χρόνο και παρουσιάστηκε το 1% αυτού που θα µπει σε ένα Μουσείο. Το υλικό του Μουσείου θα είναι προσβάσιµο από πανεπιστήµια που µελετάνε τη µουσική, από µουσικούς, ερευνητές, µελετητές».

Την έκθεση συνδιοργάνωσαν ο Πολιτιστικός Σύλλογος Λουσακιών, οι ∆ήµοι Κισσάµου και Χανίων, η Περιφέρεια Κρήτης και ήταν υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισµού.