Ολοκληρώθηκε η δημοπράτηση – Τιμές έως 6.300 ευρώ για τα καταστήματα της Δημοτικής Αγοράς

Σε τιμές από 2.750 ευρώ μέχρι και 6.300 ευρώ δημοπρατήθηκαν τα 9 καταστήματα της Δημοτικής Αγοράς στη διαδικασία που ολοκληρώθηκε αργά το απόγευμα της Πέμπτης. Στη δεύτερη δημοπρασία, σε αντίθεση με την πρώτη την Τετάρτη, το ενδιαφέρον των επαγγελματιών ήταν πολύ μεγάλο και υπήρξαν καταστήματα για τα οποία οι προτάσεις ήταν πάνω από δέκα!

Πιο συγκεκριμένα:

• Το πρώτο κατάστημα (Α 12) για πώληση παραδοσιακών προϊόντων δημοπρατήθηκε στα 4.500 ευρώ το μήνα για 14,5 τ.μ. και πατάρι 6 τ.μ. Βρίσκεται στο ανατολικό τμήμα της Αγοράς απέναντι από τα οινομαγειρία.

•Το δεύτερο κατάστημα ( Δ9 ) με έκταση 14,09 τ.μ. και πατάρι 5,91 τ.μ. κατακυρώθηκε στην τιμή των 2.750 ευρώ. (βρίσκεται δίπλα στα ιχθυοπωλεία στο δυτικό τμήμα της Αγοράς)

•Το τρίτο κατάστημα ( Δ11) έκτασης 15,30 τ.μ. και πατάρι 6,42 τ.μ. για παραδοσιακά προϊόντα κατακυρώθηκε στα 3.100 ευρώ.

•Το τέταρτο κατάστημα (Δ15) έκτασης 16,81 τ.μ. και πατάρι 7,10 τ.μ. και αυτό για παραδοσιακά προϊόντα δόθηκε στην τιμή των 4.000.

• Το πέμπτο κατάστημα (Β12 βόρεια πλευρά Δημ. Αγοράς) που ήταν και το μεγαλύτερο έκτασης 25,40 τ.μ. και πατάρι 12,88 τ.μ. δόθηκε στην τιμή των 6.300 ευρώ για παραδοσιακά προϊόντα.

• Το 6ο κατάστημα (Α1) με 15,08 τ.μ. και πατάρι 6,28 τ.μ. δημοπρατήθηκε στα 3.600 ευρώ για να γίνει παγωτατζίδικο.

•Το 7ο κατάστημα (Α3) 14,69 τ.μ . και 6,13 τ.μ. πατάρι δημοπρατήθηκε στα 3100 ευρώ επίσης για παγωτατζίδικο,

• Το 8ο κατάστημα (Α11) στην τιμή των 3.450 ευρώ .

• Το 9ο κατάστημα (Δ10) στην τιμή των 3.100 ευρώ για επιχείρηση με καλλυντικά.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να επαναδημοπρατηθούν τα 5 καταστήματα της δημοπρασίας της Τετάρτης για τα οποία δεν υπήρξε ενδιαφέρον.