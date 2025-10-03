Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση για τον 1ο κύκλο της Θερμοκοιτίδας Επιχειρηματικότητας Κρήτης – C-Nest Accelerator

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση για την επιλογή των ωφελούμενων που θα ενταχθούν στον 1ο κύκλο λειτουργίας της Θερμοκοιτίδας Επιχειρηματικότητας Κρήτης – C Nest Accelerator.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «η διαδικασία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών ανάπτυξης και λειτουργίας Θερμοκοιτίδας/εκκολαπτηρίου επιχειρηματικότητας (accelerator) στην Κρήτη για την ανάπτυξη της καινοτομίας σε τομείς προτεραιότητας της Στρατηγικής Έρευνας Καινοτομίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης – Τμήμα LOT3», που αντιστοιχεί στο Υποέργο 3 του εν λόγω έργου.

Οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν στις 23 και 24 Σεπτεμβρίου 2025 στις κεντρικές εγκαταστάσεις του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) στο Ηράκλειο, από την τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία αποτελούνταν από:

• τον κ. Γ. Ματαλλιωτάκη, Αντιπεριφερειάρχη Κρήτης αρμόδιο για θέματα Διασύνδεσης με Ερευνητικά και Ακαδημαϊκά Ιδρύματα,

• την κα Ε. Κουτσουράκη, εκπρόσωπο της Green Projects A.E,

• τον κ. Π. Καρνιούρα, εκπρόσωπο του ΙΤΕ/Δικτύου ΠΡΑΞΗ.

Συνολικά υποβλήθηκαν 25 αιτήσεις συμμετοχής κατά το χρονικό διάστημα 29 Ιουλίου – 17 Σεπτεμβρίου 2025, εκ των οποίων 18 προέρχονται από τον Ν. Ηρακλείου, 4 από τον Ν. Ρεθύμνης, 2 από τον Ν. Χανίων και 1 από τον Ν. Λασιθίου. Εκ των επιχειρηματικών ιδεών που υποβλήθηκαν, 12 τοποθετούνται θεματικά (ανά τομέα RIS) στην κατηγορία «Ψηφιακές Τεχνολογίες», 5 στην κατηγορία «Βιώσιμη χρήση πόρων», 3 στην κατηγορία «Ευφυής Τουρισμός Πολιτισμός», 3 στην κατηγορία «Βιώσιμη Αγροδιατροφή» και 2 στην κατηγορία «Αποτελεσματική Υγεία και Ευεξία».

Τα αποτελέσματα της διαδικασίας αξιολόγησης επικοινωνήθηκαν την 26η Σεπτεμβρίου 2025 στους υποψηφίους και έχουν αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της Θερμοκοιτίδας: www.cnest.gr

Η εγκατάσταση των ωφελούμενων στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο της Θερμοκοιτίδας (Ισαύρων & Λεωφόρος Σοφοκλή Βενιζέλου), αναμένεται να πραγματοποιηθεί περί τις 15 Οκτωβρίου 2025.

Η Θερμοκοιτίδα Επιχειρηματικότητας Κρήτης – C-Nest Accelerator συνεχίζει δυναμικά το έργο της, στηρίζοντας καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες, ενισχύοντας τη διασύνδεση με τοπικά και διεθνή δίκτυα και συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ανάπτυξη ενός ισχυρού καινοτόμου οικοσυστήματος στην Κρήτη»