Ολοκληρώθηκαν οι φοιτητικές εκλογές με αλληλοκατηγορίες μεταξύ των παρατάξεων

Ολοκληρώθηκαν οι φοιτητικές εκλογές, με ανταλλαγή καταγγελιών μεταξύ των παρατάξεων για μία ακόμη χρονιά, για παρατυπίες στη διαδικασία σε ορισμένα τμήματα ή σχολές.

Οπως μετέδωσε στην αρχική του σελίδα το ΑΠΕ-ΜΠΕ, από τη μία η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ καταγγέλλει την παράταξη της Πανσπουδαστικής για διάσπαση της εκλογικής διαδικασίας. Ειδικότερα, αναφέρει ότι στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος και σε άλλα τμήματα ανά την επικράτεια, η φοιτητική παράταξη της ΠΚΣ προχώρησε σε ξεχωριστή εκλογική διαδικασία, «αρνούμενη να δεχτεί το πραγματικό αποτέλεσμα στο οποίο συμφωνούν οι υπόλοιπες παρατάξεις». Επιπλέον, συγκεκριμένα για το οικονομικό τμήμα του ΕΚΠΑ, αναφέρει ότι η ψηφοφορία «διακόπηκε πολλές φορές με ευθύνη στελεχών της ΠΚΣ».

Από την άλλη, η ΠΚΣ είχε καταγγείλει τη ΔΑΠ-ΝΔΦΚ για πρακτικές υπονόμευσης της εκλογικής διαδικασίας ήδη πριν το άνοιγμα των καλπών. Μεταξύ άλλων, ανάφερε σε σχετική ανακοίνωση, ότι στο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του ΕΚΠΑ, η ΔΑΠ απαγόρευσε στους υποψήφιους με την ΠΚΣ να κατεβάσουν ψηφοδέλτιο στον σύλλογο, ότι στους φοιτητικούς συλλόγους της Μυτιλήνης, της Χίου, της Καστοριάς και της Κοζάνης οι εφορευτικές επιτροπές αποτελούνταν αποκλειστικά από στελέχη της ΔΑΠ, ενώ σε άλλες περιπτώσεις, όπως στο τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και στο τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης, η ΔΑΠ απέκλεισε την Πανσπουδαστική από την εφορευτική επιτροπή.

Οι κάλπεις στα ΑΕΙ της επικράτειας έκλεισαν λίγο μετά τις 7 μ.μ. (και σε ορισμένες περιπτώσεις στις 8 μ.μ. λόγω καθυστέρησης της έναρξης της διαδικασίας) και οι φοιτητικές παρατάξεις, για μία ακόμη χρονιά, θα εκδώσουν ξεχωριστά αποτελέσματα.

Μέχρι τις 22:00, το βράδυ της Τετάρτης, είχε ανακοινωθεί εκ μέρους της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ σε σύνολο 2197 ψηφισάντων, το εξής αποτέλεσμα: Πρώτη η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ με ποσοστό 60,75%, δεύτερη η ΠΚΣ με ποσοστό 26.26%, τρίτη η ΠΑΣΠ με 3,5% και ακολουθούν τα ΕΑΑΚ με 1,5%.

Την ίδια ώρα, εκ μέρους της ΠΚΣ, σε ποσοστό ενσωμάτωσης 18.84%, είχε εκδοθεί το εξής αποτέλεσμα: Πρώτη η ΠΚΣ, με ποσοστό 51,8%, δεύτερη η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ με ποσοστό 11,13%, τρίτη παράταξη τα ΕΑΑΚ με ποσοστό 9,05% και τέταρτη η ΠΑΣΠ με 4,06%.

“Για 39η συνεχόμενη χρονιά πρώτη η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ”

Η εκλογική διαδικασία σε πανελλαδικό επίπεδο ολοκληρώνεται σταδιακά και, σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ αναμένεται να διατηρήσει την πρώτη θέση για 39η συνεχόμενη χρονιά.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΔΑΠ ΝΔΦΚ , με την καταμέτρηση να βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη στους περισσότερους φοιτητικούς συλλόγους, η εικόνα δείχνει πως, η παράταξη κινείται σε αντίστοιχα επίπεδα απόλυτων ψήφων συγκριτικά με τις προηγούμενες χρονιές, παρά τη μικρή πτώση που καταγράφεται σε πανελλαδικό επίπεδο ως προς τη συμμετοχή.

Στη δεύτερη θέση εκτιμάται ότι θα βρεθεί η Πανσπουδαστική, η οποία εμφανίζει πτώση τόσο σε απόλυτο αριθμό ψήφων όσο και σε ποσοστιαία βάση, ενώ για την τρίτη και τέταρτη θέση αναμένεται να κινηθούν η ΠΑΣΠ και η ΕΑΑΚ,με μικρή μεταξύ τους διαφορά.

Η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ καταγγέλλει τις πρακτικές της Πανσπουδαστικής σχετικά με τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας και την παραβίαση της συμφωνίας του διαπαραταξιακού πλαισίου, την οποία η ίδια έχει συνυπογράψει. Συγκεκριμένα, στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος αλλά και σε σειρά φοιτητικών Συλλόγων ανά τη χώρα, η φοιτητική παράταξη του ΚΚΕ προχώρησε σε αυτόνομη διαδικασία κάλπης, χωρίς τη συμμετοχή των υπόλοιπων παρατάξεων, αρνούμενη να αποδεχθεί το πραγματικό αποτέλεσμα που αναγνωρίζεται από τις υπόλοιπες δυνάμεις. Επιπλέον, στην κάλπη του Οικονομικού του ΕΚΠΑ, η εκλογική διαδικασία διακόπηκε επανειλημμένα με ευθύνη στελεχών της ΠΚΣ, χωρίς ουσιαστικό λόγο, δημιουργώντας εμπόδια στην ομαλή συμμετοχή των φοιτητών και στην άσκηση του δημοκρατικού τους δικαιώματος. Με αυτές τις πρακτικές επιχειρείται η αλλοίωση του συνολικού εκλογικού αποτελέσματος και η παρουσίαση μιας εικόνας που δεν ανταποκρίνεται στη βούληση της φοιτητικής κοινότητας, η οποία για ακόμη μία χρονιά εκφράζει την εμπιστοσύνη της στις θέσεις και τις προτάσεις της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ.

Τα αποτελέσματα των φοιτητικών εκλογών της 13ης Μαΐου 2026 μεταδίδονται σε πραγματικό χρόνο και σύμφωνα με την ενσωμάτωση μέσω της σελίδας https://www.dap.gr/ekloges/2026/. Θα υπάρχει δυνατότητα προβολής των αποτελεσμάτων συγκεντρωτικά, ανά Ίδρυμα και ανά Σύλλογο.