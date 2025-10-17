menu
Αγροτικά

Ολοκληρώθηκαν οι δολωματικοί ψεκασμοί στο Ηράκλειο

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Η Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΕ Ηρακλείου ανακοινώνει την ολοκλήρωση των δολωματικών ψεκασμών του προγράμματος δακοκτονίας στην ΠΕ Ηρακλείου για τη φετινή περίοδο (2025-2026), εξαιρουμένων των Τοπικών Κοινοτήτων του συνημμένου Πίνακα.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «σε ορισμένες Κοινότητες του Πίνακα αναγράφεται η ημερομηνία έναρξης συγκομιδής ενώ για τις υπόλοιπες θα υπάρξει ενημέρωση με νέο Δελτίο Τύπου.
Δεδομένης της παρούσας κατάστασης (ευνοϊκών συνθηκών ανάπτυξης του εντόμου, αδυναμίας ολοκλήρωσης του προγράμματος, καταγραφής υψηλών δακοπληθυσμών και κατά τόπους σημαντικών προσβολών στον ελαιόκαρπο) και εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν (ποσοστό καρποφορίας, πρωιμότητα περιοχής, στάδιο ωριμότητας ελαιόκαρπου, αρδευόμενη ή μη καλλιέργεια, επικρατούσες καιρικές συνθήκες κλπ), προτείνεται η έναρξη της συγκομιδής, συμψηφίζοντας ωστόσο τις ιδιαιτερότητες κάθε περίπτωσης και τα προσδοκώμενα οφέλη. Σε κάθε περίπτωση, για την έναρξη της συγκομιδής, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το χρονικό όριο που απαιτείται να τηρηθεί από τον τελευταίο ψεκασμό, που διενεργήθηκε είτε από την Υπηρεσία μας είτε από τους ίδιους τους παραγωγούς, ανάλογα με το χρησιμοποιούμενο εντομοκτόνο. Η τήρηση του εν λόγω χρονικού ορίου είναι εξαιρετικά σημαντική προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν προβλήματα ύπαρξης υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων στο ελαιόλαδο. Δειγματοληπτικοί έλεγχοι για τον προσδιορισμό υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων στο ελαιόλαδο θα πραγματοποιηθούν τις επόμενες εβδομάδες στην ΠΕ Ηρακλείου.

Σε ελαιώνες όπου η συγκομιδή θα γίνει πιο όψιμα, συνιστάται οι ελαιοπαραγωγοί να παραμείνουν σε εγρήγορση, να παρακολουθούν την εξέλιξη του ελαιόκαρπου τους και εφόσον υπάρξει αναγκαιότητα, να προχωρούν στις κατάλληλες φυτοπροστατευτικές επεμβάσεις, πάντοτε σε συνεργασία με τους τεχνικούς συμβούλους τους. Για την παραγωγή ελαιόλαδου που θα χαρακτηριστεί ως Π.Ο.Π. – Π.Γ.Ε απαγορεύεται η καταπολέμηση του δάκου με ψεκασμούς καλύψεως.
Σύμφωνα με το με αριθ. πρωτ. Ε.2077/11-9-2025 (ΑΔΑ: 9ΒΕΗ46ΜΠ3Ζ-5ΨΣ) έγγραφο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, η εισφορά δακοκτονίας για το ελαιοκομικό έτος 2025-2026 ορίζεται στα 0,03€ ανά κιλό ελαιολάδου. Αντίστοιχα, η εισφορά δακοκτονίας στις πωλούμενες χονδρικά από τους παραγωγούς ή τους εντολοδόχους αυτών ελιές ορίζεται σε ποσοστό 2% επί της τιμολογιακής αξίας πώλησής τους.
Επισημαίνεται ότι οι Τοπικές Κοινότητες Διονυσίου – Παναγιάς, Στερνών και Σοκαρά του Δήμου Γόρτυνας εξαιρέθηκαν από την εφαρμογή του προγράμματος δακοκτονίας κατά τη φετινή περίοδο. Οι καλλιεργητές που έχουν ελαιόδεντρα σ’ αυτές τις Τοπικές Κοινότητες δεν θα πληρώσουν εισφορά δακοκτονίας για τον ελαιόκαρπο που προέρχεται από αυτά τα ελαιόδεντρα. Εισφορά δακοκτονίας δεν θα πληρώσουν και οι ελαιοκαλλιεργητές που κατά το έτος 2025 άσκησαν τους κανόνες της Βιολογικής Γεωργίας.
Τέλος, ενημερώνουμε τους ελαιοκαλλιεργητές της ΠΕ Ηρακλείου ότι η Περιφέρεια Κρήτης υπέβαλε αίτημα εξαίρεσης όλων των παραγωγών της Κρήτης από την καταβολή της εισφοράς δακοκτονίας λόγω της μη ολοκλήρωσης του προγράμματος δακοκτονίας κατά τη φετινή περίοδο. Για οποιαδήποτε σχετική εξέλιξη θα υπάρξει ενημέρωση με νέο Δελτίο Τύπου»

