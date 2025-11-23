menu
15.4 C
Chania
Δευτέρα, 24 Νοεμβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΤοπικά
Τοπικά

Ολοκλήρωση του έργου αντικατάστασης ομβροδεξαμενής στην Ασή Γωνιά

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Ο Δήμος Αποκορώνου ανακοίνψσε την ολοκλήρωση του έργου αντικατάστασης της υφιστάμενης ομβροδεξαμενής στη θέση «Πήγαδος» της Δημοτικής Κοινότητας Ασή Γωνιάς, έργο συνολικού προϋπολογισμού 37.200 €, το οποίο χρηματοδοτήθηκε εξ ολοκλήρου από την Περιφέρεια Κρήτης.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του Δήμου Αποκορώνου «πρόκειται για μια παρέμβαση ουσίας, που έρχεται να δώσει λύση σε ένα χρόνιο πρόβλημα. Η παλαιά δεξαμενή, φθαρμένη και γεμάτη απώλειες, δημιουργούσε σημαντικές δυσκολίες στην άρδευση και στην κάλυψη των κτηνοτροφικών αναγκών της περιοχής.
Η νέα μεταλλική δεξαμενή χωρητικότητας 230 m³, σύγχρονης τεχνολογίας και υψηλής αντοχής, εξασφαλίζει πλέον:

αξιόπιστη αποθήκευση και αξιοποίηση βρόχινων υδάτων,

μείωση απωλειών νερού,

υποστήριξη της τοπικής παραγωγής,

ενίσχυση της καθημερινότητας των κατοίκων της Ασή Γωνιάς.

Η ολοκλήρωση του έργου αυτού αποδεικνύει, για ακόμη μια φορά, ότι όταν η συνεργασία μεταξύ θεσμών είναι ειλικρινής, σταθερή και προσανατολισμένη στο καλό του τόπου, τότε τα αποτελέσματα είναι άμεσα, ορατά και ωφέλιμα.

Ως Δήμαρχος Αποκορώνου αισθάνομαι βαθιά ανάγκη να εκφράσω τη δημόσια ευγνωμοσύνη μου προς τον Περιφερειάρχη Κρήτης, κ. Σταύρο Αρναουτάκη, για την συνεχή, αδιάκοπη και ουσιαστική στήριξή του.
Δεν είναι η πρώτη φορά που η Περιφέρεια στέκεται έμπρακτα στο πλευρό του Δήμου μας· δεν είναι η πρώτη φορά που ο κ. Αρναουτάκης αποδεικνύει ότι γνωρίζει να στηρίζει την ύπαιθρο, τον άνθρωπο, τον παραγωγό, τον κτηνοτρόφο του τόπου μας.

Με σταθερότητα, συνέπεια και αίσθημα ευθύνης, ο Περιφερειάρχης Κρήτης έχει σταθεί αρωγός σε μια σειρά κρίσιμων έργων για τον Αποκόρωνα.
Και αυτό το έργο, που σήμερα ολοκληρώνεται, αποτελεί ακόμη μία απόδειξη ότι η συνεργασία μας είναι γόνιμη, παραγωγική και βαθιά προσανατολισμένη στο συμφέρον των πολιτών.

Στην Ασή Γωνιά, σε έναν τόπο φορτωμένο ιστορία, παράδοση και αγώνα, η εξασφάλιση του νερού δεν είναι μια τεχνική λεπτομέρεια· είναι ζήτημα αξιοπρέπειας, βιωσιμότητας και μέλλοντος.
Με αυτή την παρέμβαση, κάνουμε ένα ακόμη βήμα για να τιμήσουμε τον μόχθο των ανθρώπων της υπαίθρου και να στηρίξουμε τις επόμενες γενιές.

Ως Δήμος Αποκορώνου συνεχίζουμε με πίστη και αποφασιστικότητα το έργο μας.
Με συνεργασίες, με καθαρό προσανατολισμό και με έργα ουσίας που υπηρετούν τον τόπο και τους ανθρώπους του»

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum