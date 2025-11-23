Ολοκλήρωση του έργου αντικατάστασης ομβροδεξαμενής στην Ασή Γωνιά

Ο Δήμος Αποκορώνου ανακοίνψσε την ολοκλήρωση του έργου αντικατάστασης της υφιστάμενης ομβροδεξαμενής στη θέση «Πήγαδος» της Δημοτικής Κοινότητας Ασή Γωνιάς, έργο συνολικού προϋπολογισμού 37.200 €, το οποίο χρηματοδοτήθηκε εξ ολοκλήρου από την Περιφέρεια Κρήτης.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του Δήμου Αποκορώνου «πρόκειται για μια παρέμβαση ουσίας, που έρχεται να δώσει λύση σε ένα χρόνιο πρόβλημα. Η παλαιά δεξαμενή, φθαρμένη και γεμάτη απώλειες, δημιουργούσε σημαντικές δυσκολίες στην άρδευση και στην κάλυψη των κτηνοτροφικών αναγκών της περιοχής.

Η νέα μεταλλική δεξαμενή χωρητικότητας 230 m³, σύγχρονης τεχνολογίας και υψηλής αντοχής, εξασφαλίζει πλέον:

αξιόπιστη αποθήκευση και αξιοποίηση βρόχινων υδάτων,

μείωση απωλειών νερού,

υποστήριξη της τοπικής παραγωγής,

ενίσχυση της καθημερινότητας των κατοίκων της Ασή Γωνιάς.

Η ολοκλήρωση του έργου αυτού αποδεικνύει, για ακόμη μια φορά, ότι όταν η συνεργασία μεταξύ θεσμών είναι ειλικρινής, σταθερή και προσανατολισμένη στο καλό του τόπου, τότε τα αποτελέσματα είναι άμεσα, ορατά και ωφέλιμα.

Ως Δήμαρχος Αποκορώνου αισθάνομαι βαθιά ανάγκη να εκφράσω τη δημόσια ευγνωμοσύνη μου προς τον Περιφερειάρχη Κρήτης, κ. Σταύρο Αρναουτάκη, για την συνεχή, αδιάκοπη και ουσιαστική στήριξή του.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Περιφέρεια στέκεται έμπρακτα στο πλευρό του Δήμου μας· δεν είναι η πρώτη φορά που ο κ. Αρναουτάκης αποδεικνύει ότι γνωρίζει να στηρίζει την ύπαιθρο, τον άνθρωπο, τον παραγωγό, τον κτηνοτρόφο του τόπου μας.

Με σταθερότητα, συνέπεια και αίσθημα ευθύνης, ο Περιφερειάρχης Κρήτης έχει σταθεί αρωγός σε μια σειρά κρίσιμων έργων για τον Αποκόρωνα.

Και αυτό το έργο, που σήμερα ολοκληρώνεται, αποτελεί ακόμη μία απόδειξη ότι η συνεργασία μας είναι γόνιμη, παραγωγική και βαθιά προσανατολισμένη στο συμφέρον των πολιτών.

Στην Ασή Γωνιά, σε έναν τόπο φορτωμένο ιστορία, παράδοση και αγώνα, η εξασφάλιση του νερού δεν είναι μια τεχνική λεπτομέρεια· είναι ζήτημα αξιοπρέπειας, βιωσιμότητας και μέλλοντος.

Με αυτή την παρέμβαση, κάνουμε ένα ακόμη βήμα για να τιμήσουμε τον μόχθο των ανθρώπων της υπαίθρου και να στηρίξουμε τις επόμενες γενιές.

Ως Δήμος Αποκορώνου συνεχίζουμε με πίστη και αποφασιστικότητα το έργο μας.

Με συνεργασίες, με καθαρό προσανατολισμό και με έργα ουσίας που υπηρετούν τον τόπο και τους ανθρώπους του»