Ολοκλήρωση παραστάσεων «Τα Άσπρα Άλογα» από το ΔΗΠΕΘΕΚ

Ολοκληρώθηκαν από το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κρήτης οι παραστάσεις του έργου «Τα Άσπρα Άλογα» του Χένρικ Ίψεν, σε σκηνοθεσία του Καλλιτεχνικού Διευθυντή Νικορέστη Χανιωτάκη.

Οι παραστάσεις πραγματοποιήθηκαν σε συμπαραγωγή του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Κρήτης και του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου, στο πλαίσιο της πρώτης συνεργασίας των δύο σημαντικών πολιτιστικών φορέων της Κρήτης.

Τα «Άσπρα Άλογα» ζωντάνεψαν στη σκηνή από τους Νικήτα Τσακίρογλου, Νίκο Πουρσανίδη, Ντάνη Γιαννακοπούλου, Ελένη Κρίτα, Γεράσιμο Σκαφίδα, Νικορέστη Χανιωτάκη.

Στην πρεμιέρα της παράστασης στο Ηράκλειο παρευρέθηκαν ο Δήμαρχος Ηρακλείου κ. Αλέξης Καλοκαιρινός, ο Αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ο.Φ.Η. κ. Ηλίας Πουρσανίδης, ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου κ. Μύρωνας Μιχαηλίδης και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΠΑΝΑΛ. Στην συνέχεια, στην πρώτη παράσταση στα Χανιά, μας τίμησαν με την παρουσία τους ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων κ. Νικόλαος Καλογερής, ο Δήμαρχος Χανίων κ. Παναγιώτης Σημανδηράκης, η Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κρήτης κ. Σοφία Μαλανδράκη Κρασουδάκη, ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Αντιπρόεδρος του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κρήτης Ιωάννης Γιαννακάκης, καθώς και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κρήτης.