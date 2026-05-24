Ολοκλήρωσε την επίσκεψή της στα Χανιά η πριγκίπισσα Αννα

Ολοκλήρωσε την τριήμερη επίσκεψή της στην Ελλάδα η Πριγκίπισσα Άννα και ο σύζυγός της Αντιναύαρχος Σερ Τιμ Λώρενς, αναχωρώντας σήμερα το μεσημέρι από το αεροδρόμιο των Χανίων.

Σήμερα η πριγκίπισσα Αννα συνοδευόμενη από το σύζυγό της, Αντιναύαρχο Σερ Τιμ Λώρενς, έδωσε το «παρών» στις εκδηλώσεις μνήμης που διοργάνωσαν οι τοπικές αρχές στα Χανιά για την 85η επέτειο της Μάχης της Κρήτης. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων:

• επισκέφθηκε το Φρούριο Φιρκά στο ενετικό λιμάνι των Χανίων και ξεναγήθηκε στο Ναυτικό Μουσείο Κρήτης, το οποίο φιλοξενεί σημαντικά εκθέματα για τη Μάχη της Κρήτης

• παρευρέθηκε στην Επίσημη δοξολογία στον Μητροπολιτικό Ναό των Εισοδίων της Θεοτόκου, και

• παρακολούθησε την παρέλαση σημαιοφόρων και παραδοσιακών συλλόγων, καθώς και την αεροπορική επίδειξη των «Red Arrows», του αεροβατικού σμήνους της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας, πάνω από το λιμάνι των Χανίων