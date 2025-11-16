Oλοκλήρωσε επιτυχημένα στη Μάλτα η γυναικεία ομάδα του ΝΟΧ

Ολοκληρώθηκαν οι υποχρεώσεις για τη γυναικεία ομάδα πόλο του ΝΟ Χανίων ANEK Lines στον προκριματικό όμιλο που διεξήχθη στη Μάλτα.

Όπως αναφέρει η σχετική ενημέρωση του Ομιλου: «Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λειψάκη έδωσε το τρίτο και τελευταίο της παιχνίδι σε αυτή τη φάση της διοργάνωσης, αντιμετωπίζοντας τον ΠΑΟΚ στον ελληνικό “εμφύλιο”, με τις παίκτριες του “Δικεφάλου” να επικρατούν με σκορ 21-12.

Το αποτέλεσμα δεν έχει ουσιαστική σημασία, καθώς και οι δύο ελληνικές ομάδες θα συνεχίσουν την πορεία τους στο Conference Cup, στο οποίο θα επιστρέψουν το διάστημα από 27 Φεβρουαρίου μέχρι 1 Μαρτίου.

Το παιχνίδι ήταν ανοιχτό, με τις δύο ομάδες να αγωνίζονται χωρίς άγχος, ενώ ο ΠΑΟΚ εμφανίστηκε πιο αποτελεσματικός επιθετικά, φτάνοντας στη νίκη που του χάρισε την άτυπη πρωτιά του ομίλου.

Τα 12 γκολ για τον ΝΟΧ ANEK Lines μοιράστηκαν οι Κουνδουράκη, Ντάσιου και Κώτσια που πέτυχαν από τρία, ενώ τα άλλα τρία ήρθαν από τις Στρατηδάκη και Πάτερου.

Η ομάδα των Χανίων ολοκληρώνει με επιτυχία την παρουσία της στη Μάλτα και στρέφει πλέον το ενδιαφέρον της στα παιχνίδια που την περιμένουν εντός των συνόρων, σε πρωτάθλημα και Κύπελλο.

Οκτάλεπτα: 6-3, 5-4, 4-2, 6-3

ΠΑΟΚ DOMUS ERGO (Πάνος Βέργος): Σαλέχ, Αρίμα 3, Χρονοπούλου, Τζελέπη, Καριπίδου Σ. 5, Γραίκου 4, Φλώρου, Μπερίκου 4, Κολτσίδα, Ούρα 3, Σαουλίδη, Νησιώτη, Καριπίδου Β. 1, Χάνγκερφορντ 1

ΝΟ Χανίων ANEK LINES (Σεμπάστιαν Λειψάκης): Καραγιάννη, Σκουμπάκη, Λιοδάκη, Κουνδουράκη 3, Παπασηφάκη, Παρασκευοπούλου, Ντάσιου 3, Στρατηδάκη 2, Κώτσια 3, Πάτερου 1, Φράγκου, Νιαρχάκου, Πασβάντη, Βούλγαρη»