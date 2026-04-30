Ολοκληρώνουν την επίσημη επίσκεψή τους στις ΗΠΑ ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
O βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα θα ολοκληρώσουν την τετραήμερη επισκεψή τους στις ΗΠΑ σήμερα με μια επίσημη αποχαιρετιστήρια εκδήλωση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και την Πρώτη Κυρία Μελάνια Τραμπ στην Ουάσινγκτον.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ / ΜΠΕ, στη συνέχεια ο Βρετανός μονάρχης αναμένεται να κάνει κατάθεση στεφάνου στο Εθνικό Κοιμητήριο του Άρλινγκτον, κατά μήκος του ποταμού Πότομακ στη Βιρτζίνια, ιερή τοποθεσία για πολλούς Αμερικανούς όπου έχουν ταφεί δεκάδες χιλιάδες από τους πεσόντες εν πολέμω της χώρας, καθώς και δύο πρόεδροι και κάποιοι πρώην δικαστές του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Σήμερα το απόγευμα ο Κάρολος και η Καμίλα αναμένεται να πετάξουν για τις Βερμούδες αφού θα παραστούν σε εκδηλώσεις στη Βιρτζίνια.

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

