Ολοκληρώνεται 31 Μαΐου η υποβολή ταινιών για το 14ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων

Ολοκληρώνεται την Κυριακή 31 Μαΐου 2026 η υποβολή ταινιών για το 14ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων & το 14ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων στην Εκπαίδευση.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «το 14ο CFF θα πραγματοποιηθεί από τις 21-31 Οκτωβρίου 2026 στα Χανιά της Κρήτης.

Σημειώνουμε ότι στο φεστιβάλ υπάρχει ειδικό τμήμα και για podcast τεκμηρίωσης.

Ο κανονισμός υποβολής ταινίας, καθώς και η σχετική ηλεκτρονική φόρμα υπάρχουν στις διευθύνσεις:

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ: https://chaniafilmfestival.com/14-cff/

ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ: https://filmfreeway.com/CHANIAFILMFESTIVAL-931525

ΓΕΝΙΚΑ: https://www.chaniafilmfestival.com

Trailer https://youtu.be/dp8qm_oLwhc?si=yRaaxkE5-nh0xA1R

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο chaniafilmfestival@gmail.com»