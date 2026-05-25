Ολοκληρώνεται 31 Μαΐου η υποβολή ταινιών για το 14ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων

Ολοκληρώνεται την Κυριακή 31 Μαΐου 2026 η υποβολή ταινιών για το 14ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων & το 14ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων στην Εκπαίδευση.
Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «το 14ο CFF θα πραγματοποιηθεί από τις 21-31 Οκτωβρίου 2026 στα Χανιά της Κρήτης.
Σημειώνουμε ότι στο φεστιβάλ υπάρχει ειδικό τμήμα και για podcast τεκμηρίωσης.
Ο κανονισμός υποβολής ταινίας, καθώς και η σχετική ηλεκτρονική φόρμα υπάρχουν στις διευθύνσεις:
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ: https://chaniafilmfestival.com/14-cff/
ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ: https://filmfreeway.com/CHANIAFILMFESTIVAL-931525
ΓΕΝΙΚΑ: https://www.chaniafilmfestival.com
Trailer https://youtu.be/dp8qm_oLwhc?si=yRaaxkE5-nh0xA1R
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο chaniafilmfestival@gmail.com»