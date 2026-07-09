Ολιγόλεπτη διακοπή κυκλοφορίας στον ΒΟΑΚ για μεταφορά βαρέως οχήματος

Όπως ανακοινώθηκε από την «Δικταίον Παραχωρήσεις» την Κυριακή 12/07/2026 και ώρα 06:00 π.μ. πρόκειται «να γίνει μεταφορά Βαρέως οχήματος, για την διεξαγωγή της οποίας απαιτείται ολιγόλεπτη διακοπή της κυκλοφορίας στο ρεύμα από κόμβο Σούδας προς κόμβο Μουρνιών»

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «η μεταφορά θα γίνει από τον κόμβο Βαμβακόπουλου προς τον κόμβο Σούδας στην Χ.Θ. 4 + 160 (2+200) μέσω του Βόρειου κλάδου (Κόμβος Σούδας προς Κόμβο Βαμβακόπουλου) αντίθετα δηλαδή στην κυκλοφορία. Ο Νότιος κλάδος δεν επηρεάζεται και η κυκλοφορία από κόμβο Βαμβακόπουλου προς κόμβο Σούδας μπορεί να γίνεται κανονικά. Η ρύθμιση της κυκλοφορίας θα γίνει από την αρμόδια Υπηρεσία Τροχαίας ΒΟΑΚ.

Η «Δικταίον Παραχωρήσεις» ευχαριστεί για την κατανόηση και εφιστά την προσοχή των οδηγών καθώς οι τελευταίοι οφείλουν να συμμορφώνονται πλήρως με τις υποδείξεις της Τροχαίας»