Ολιγαρχία και τράπεζες

Επικρατεί η άποψη για κάθε κόμμα που διαθέτει κοινοβουλευτική πλειοψηφία, ότι η αστική δημοκρατία εκφυλίζεται σε προσωπική πρωθυπουργική ολιγαρχία. Ο ολιγάρχης κάνει ό,τι θέλει, χωρίς να ρωτάει κανέναν. Η αντιπροσωπευτική δημοκρατία οδηγείται προς εκφυλισμό. Μετά απ’ αυτόν υπάρχει και ένας άλλος, ο μεγαλύτερος εκφυλισμός των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων.

Έχει παρατηρηθεί ότι τα κόμματα που πλειοψηφούν και ασκούν εξουσία είναι ισχυρής δυναμικότητας στο σύνολο των ψηφοφόρων. Από στατιστικά στοιχεία βλέπουμε απερίγραπτες περιπτώσεις. Το 2009 μειώθηκαν σε 5,3 εκ. Συμμετείχε δηλαδή το 53,7%. Στις εκλογές του 2009 το πρώτο κόμμα, η Ν.Δ., έλαβε 43,5% των έγκυρων ψηφοδελτίων! Στις εκλογές Ιουνίου του 2023, πάλι το κόμμα της Ν.Δ. είναι 40,5% των ψηφισάντων ή το 21,8% των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων.

Όταν συμβαίνουν τέτοιες «κατολισθήσεις», ενώ θα ‘πρεπε να δείχνουν συγκροτημένη πολιτική δραστηριότητα, κάνουν του κεφαλιού τους, και έτσι δεν πρόκειται να βγούμε από την αστάθεια αν δεν αλλάξουν άρδην τα πράγματα.

Στα πιο πάνω, καθοριστικό ρόλο παίζει η χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Κάθε χρήση δημοσίων πόρων γίνεται για να στηριχθούν ιδιωτικοί οργανισμοί, πράγμα που δημιουργεί ζητήματα αδιαφάνειας και απεμπόλησης δικαιοσύνης.

Πέρασαν σχεδόν 15 χρόνια από εκεί που η κορύφωση της κρίσης δεν πήγαινε άλλο πιο πάνω. Όλοι νέοι κανόνες που ακολούθησαν, η εποπτεία και οι μηχανισμοί εξυγίανσης των τραπεζών και η επιχείρηση διάσωσης μισθολογικά του προσωπικού.

«Μη μου τους κύκλους τάραττε»! το πρόσταγμα της Τράπεζας της Ελλάδος. Το ερώτημα παραμένει ανοιχτό, αν μια σύγχρονη οικονομία μπορεί να λειτουργήσει μόνη της, χωρίς την κρατική παρέμβαση.

Οι τραπεζικές δοσοληψίες, καταθέσεις και πληρωμές σε επενδυτικές θέσεις εργασίας, εξαρτώνται από την εύρυθμη λειτουργία των τραπεζών. Με αυτό το δικαιολογητικό παρουσιάστηκε η διάσωση τους. Οι διασώστες δεν ήταν άλλοι από τον ελληνικό λαό και πάντα με τη δικαιολογία ότι το κόστος της κατάρρευσης μιας τράπεζας είναι πιο επώδυνο οικονομικά από τη διάσωσή του.