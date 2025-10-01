Όλα τα μάτια στον στόλο για τη Γάζα! Ζωντανή εικόνα από τα ελληνικά πλοία

Τα μάτια της διεθνούς κοινότητας είναι στραμμένα στον στόλο με την ανθρωπιστική βοήθεια που πλέει για τη Γάζα, με την αγωνία να κορυφώνεται για ενδεχόμενη ισραηλινή επέμβαση.

Ο στολίσκος αναμένει ότι θα αναχαιτιστεί από το πολεμικό ναυτικό του Ισραήλ εντός της βραδιάς. Σύμφωνα με τους οργανωτές, κηρύχθηκε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στα πλοιάρια που μετέχουν στην αποστολή, μεταξύ των οποίων και ελληνικά.

Όπως μετέδωσε το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο στολίσκος για τη Γάζα Global Sumud ανέφερε ότι εντόπισε στα ραντάρ του είκοσι και πλέον άγνωστης ταυτότητας πλοία που βρίσκονται σε απόσταση μόλις τριών ναυτικών μιλίων.

Λίγες ώρες νωρίτερα, ακτιβιστές που μετέχουν στον στολίσκο είπαν ότι ισραηλινά «πολεμικά πλοία» προσέγγισαν κάποια από τα σκάφη και ενεπλάκησαν σε «επικίνδυνους και εκφοβιστικούς ελιγμούς», τα ξημερώματα της Τετάρτης.

«Έρχονται ήδη για εμάς. Δύο δωδεκάδες πλοία μας περιμένουν» είπε ο Χοσέ Λουίς Ιμπότε, σε ένα βίντεο που ανάρτησε σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης. Δύο άλλοι επιβάτες του στολίσκου, μεταξύ των οποίων και ο βουλευτής του ισπανικού κόμματος Compromis Χουάν Μπορντέρα, επιβεβαίωσαν ότι άγνωστα πλοία πλησιάζουν τον στολίσκο. Η μία από τις πηγές ανέφερε ότι ο στολίσκος μπορεί να αναχαιτιστεί εντός της επόμενης ώρας.

Το Ισραήλ έχει κατ’ επανάληψη προειδοποιήσει τους ακτιβιστές να μην πλησιάσουν στα όρια του ναυτικού αποκλεισμού που έχει επιβάλει στη Λωρίδα της Γάζας, με τους πολίτες να ξεκαθαρίζουν ότι δεν υποχωρούν συνεχίζοντας το ταξίδι της αλληλεγγύης και της ανθρωπιάς.

Από το παρακάτω βίντεο παρακολουθήστε ζωντανά την εικόνα από τα ελληνικά σκάφη «Οξυγόνο» και «Παύλος Φύσσας».

Η εικόνα από άλλα πλοία εδώ