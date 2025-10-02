menu
Τρίτη Γνώμη

Όλα παίζονται στη Μ. Ανατολή

Χρήστος Πλέσσας
Χρήστος Πλέσσας
Έχει συνταχθεί έκθεση του Παλαιστινιακού Κέντρου Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, στην οποία φαίνεται η πραγµατικότητα των όσων συµβαίνουν στη Γάζα, όπου καταστρατηγείται η αλήθεια. Προχωρεί σε σχολαστική ανάλυση στηριζόµενη σε νοµικές θεωρίες και συµπεραίνει ότι οι δολοφονικές ενέργειες των Ισραηλινών στη Γάζα δεν είναι τυχαίες, αλλά αποτελούν γενοκτονική στόχευση και φίµωση της αλήθειας, επιδιώκοντας την ολοσχερή διάλυση της οικονοµικής υπόστασης των µέσων ενηµέρωσης της Λωρίδας της Γάζας.

Όλα ξεκίνησαν απ’ την επίθεση της Χαµάς (Οκτώβριος 2023). Έκτοτε το Ισραήλ εγκαινίασε στρατιωτική εκστρατεία εναντίον της Χαµάς και των M.M.E που κατά τη γνώµη τους «παραπληροφορούν την κοινή γνώµη», µε αποτέλεσµα 220 δηµοσιογράφοι να έχουν δολοφονηθεί και άλλοι 410 να δηλώνουν ότι η Γάζα για τον Τύπο είναι το πιο επικίνδυνο σηµείο στον πλανήτη.

Οι Ισραηλινές δυνάµεις, παρά την προστασία, που προσφέρει το ∆ιεθνές ∆ίκαιο στους δηµοσιογράφους, το αγνοούν και καταπατούν όλες τις εγγυήσεις, ανεξάρτητα αν φέρουν ευδιάκριτα της ρούχα τους την ένδειξη «PRESS», κατηγορώντας τους ως τροµοκράτες. Το Ισραήλ εφαρµόζει ένα φονικό σύστηµα θανάσιµης βίας εναντίον ανθρώπων του Τύπου, που συµπληρώνεται µε διώξεις και εκφοβισµό.

Στο διάστηµα των δύο χρόνων που διαρκεί ο πόλεµος στη Λωρίδα της Γάζας, δεκάδες δηµοσιογράφοι έχουν συλληφθεί, πολλοί είναι φυλακισµένοι σε ισραηλινές φυλακές, ενώ για πέντε αγνοείται η τύχη τους. Οι περισσότεροι απ’ αυτούς, λέγεται ότι έχουν υποστεί µεταχείριση µε απάνθρωπoυς τρόπους.

Η συνάντηση Τραµπ – Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο ήταν να επιτευχθεί συµφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα και να βάλουν τέλος στον πόλεµο, να παραδοθεί η Χαµάς άνευ όρων. Αν δεν γίνει δεκτή η συµφωνία και η Χαµάς απορρίψει το ειρηνευτικό σχέδιο Τραµπ, δήλωσε ο Νετανιάχου ότι «θα τελειώσουµε τον πόλεµο µόνοι µας»!

Η εξοµάλυνση της κατάστασης στη Μ. Ανατολή µε τα σηµερινά δεδοµένα δεν είναι διαχειρίσιµη. Έχουµε τις σχέσεις Ισραήλ – Τουρκίας για την τύχη της Συρίας, που θυµίζει την τριχοτόµηση του Ιράκ, ότι η προσπάθεια Τραµπ δεν θ’ αλλάξει τα πράγµατα, ενώ δεν ξέρουµε πώς θ’ αντιδράσει η Μόσχα για τις δύο στρατιωτικές βάσεις που βρίσκονται στα παράλια της Συρίας.

