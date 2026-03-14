menu
13.9 C
Chania
Σάββατο, 14 Μαρτίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΠολιτισμός
Συνεργασίες

Όλα φαίνονται από την αρχή

Ρούλα Παγιαλάκη
0

Θα καταλάβεις εύκολα τι είναι ένας άνθρωπος, αν πολύ απλά παρατηρήσεις την συµπεριφορά του.
Αν παρατηρήσεις τον τρόπο που µιλάει στους άλλους ,όταν δεν έχει να κερδίσει κάτι από αυτούς.
Τις λέξεις που χρησιµοποιεί πάνω στον θυµό του ή όταν τα πράγµατα δεν είναι ευνοϊκά γι ‘αυτόν.
Πόσο ευγενικά ζητάει κάτι από τους ανθρώπους που προσφέρουν υπηρεσίες.
Πώς διαχειρίζεται το “οχι” και ποια είναι τα όρια του σε σχέση µε τον εαυτό του και τους άλλους.
Θα καταλάβεις πολλά για έναν άνθρωπο απλά από τον τρόπο που οδηγεί ή τρώει.
Η γλώσσα του σώµατος είναι πάντα ένας αδιάσειστος κριτής.
Όπως και το βλέµµα.
Ο τρόπος που κοιτάζει κάποιος και η αύρα του, τον συστήνουν πριν καν µιλήσει.
Όλη η αλήθεια είναι στην µατιά µας και µέσα από αυτήν µπορεί εύκολα να προδοθει η χαρά, η συµπόνια, η λύπη, ο θυµός και ο φθόνος.
Κανείς ξαφνικά δεν γίνεται ένας άλλος.
Κανείς ξαφνικά δεν µεταµορφώνει σε κάτι άλλο
Πάντα υπάρχουν δείγµατα συµπεριφοράς και χαρακτηριστικά που µαρτυρούν το ποιοι πραγµατικά είµαστε.
Όσο και να θέλει κάποιος να δείξει έναν άλλον χαρακτήρα οι κινήσεις του και ο λόγος του µαρτυρούν την αλήθεια του.
Οπότε δεν υπάρχει δικαιολογία ότι ενας άνθρωπος άλλαξε ξαφνικά συµπεριφορά απέναντι µας.
Η συµπεριφορά του ήταν πάντα αυτή και αυτός ήταν πάντα ο ίδιος.
Εµείς δεν θέλαµε για τους δικούς µας λόγους να δούµε καθαρά και ρεαλιστικά την κατάσταση.
Εµείς κλείναµε, τα µάτια και δίναµε ευκαιρίες που δεν θα έπρεπε να έχουµε δώσει.
Εµείς θέλαµε να βλέπουµε τον άλλον ιδανικό και τέλειο.
Ίσως γιατί ως άνθρωποι έχουµε την ανάγκη για συντροφιά, για µοίρασµα, για τρυφερότητα, για κοινή πορεία.
Ίσως γιατί το συναίσθηµα έχει πάντα την ικανότητα να ωραιοποιει και να εξιδανικευει.
Ας προσπαθήσουµε όµως να είµαστε λίγο αντικειµενικοι αν δεν θέλουµε στο µέλλον να βρεθούµε προ εκπλήξεων.
Ή διαφορετικά ας µην πέφτουµε από τα σύννεφα όταν οι προσδοκίες µας διαψευδονται.

*Η Ρούλα Παγιατάκη είναι αρθρογράφος βιωµατικής γραφής.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum