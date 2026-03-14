Όλα φαίνονται από την αρχή

Θα καταλάβεις εύκολα τι είναι ένας άνθρωπος, αν πολύ απλά παρατηρήσεις την συµπεριφορά του.

Αν παρατηρήσεις τον τρόπο που µιλάει στους άλλους ,όταν δεν έχει να κερδίσει κάτι από αυτούς.

Τις λέξεις που χρησιµοποιεί πάνω στον θυµό του ή όταν τα πράγµατα δεν είναι ευνοϊκά γι ‘αυτόν.

Πόσο ευγενικά ζητάει κάτι από τους ανθρώπους που προσφέρουν υπηρεσίες.

Πώς διαχειρίζεται το “οχι” και ποια είναι τα όρια του σε σχέση µε τον εαυτό του και τους άλλους.

Θα καταλάβεις πολλά για έναν άνθρωπο απλά από τον τρόπο που οδηγεί ή τρώει.

Η γλώσσα του σώµατος είναι πάντα ένας αδιάσειστος κριτής.

Όπως και το βλέµµα.

Ο τρόπος που κοιτάζει κάποιος και η αύρα του, τον συστήνουν πριν καν µιλήσει.

Όλη η αλήθεια είναι στην µατιά µας και µέσα από αυτήν µπορεί εύκολα να προδοθει η χαρά, η συµπόνια, η λύπη, ο θυµός και ο φθόνος.

Κανείς ξαφνικά δεν γίνεται ένας άλλος.

Κανείς ξαφνικά δεν µεταµορφώνει σε κάτι άλλο

Πάντα υπάρχουν δείγµατα συµπεριφοράς και χαρακτηριστικά που µαρτυρούν το ποιοι πραγµατικά είµαστε.

Όσο και να θέλει κάποιος να δείξει έναν άλλον χαρακτήρα οι κινήσεις του και ο λόγος του µαρτυρούν την αλήθεια του.

Οπότε δεν υπάρχει δικαιολογία ότι ενας άνθρωπος άλλαξε ξαφνικά συµπεριφορά απέναντι µας.

Η συµπεριφορά του ήταν πάντα αυτή και αυτός ήταν πάντα ο ίδιος.

Εµείς δεν θέλαµε για τους δικούς µας λόγους να δούµε καθαρά και ρεαλιστικά την κατάσταση.

Εµείς κλείναµε, τα µάτια και δίναµε ευκαιρίες που δεν θα έπρεπε να έχουµε δώσει.

Εµείς θέλαµε να βλέπουµε τον άλλον ιδανικό και τέλειο.

Ίσως γιατί ως άνθρωποι έχουµε την ανάγκη για συντροφιά, για µοίρασµα, για τρυφερότητα, για κοινή πορεία.

Ίσως γιατί το συναίσθηµα έχει πάντα την ικανότητα να ωραιοποιει και να εξιδανικευει.

Ας προσπαθήσουµε όµως να είµαστε λίγο αντικειµενικοι αν δεν θέλουµε στο µέλλον να βρεθούµε προ εκπλήξεων.

Ή διαφορετικά ας µην πέφτουµε από τα σύννεφα όταν οι προσδοκίες µας διαψευδονται.

*Η Ρούλα Παγιατάκη είναι αρθρογράφος βιωµατικής γραφής.