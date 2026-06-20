Όλα είναι δρόμος

Την κατάσταση στους δρόμους των Χανίων μόνο σαν την τραγωδία της πόλης μπορώ να την παρομοιάσω. Έχουμε ένα αντισυμβατικό κυκλοφοριακό χάος. Απλά δεν μπορείς να περπατήσεις πουθενά. Και είναι τέτοια η πρεμούρα των τοπικών εξουσιούχων, που ενώ είχαν έναν ολόκληρο χειμώνα για να προετοιμαστούν και να δώσουν λύσεις, προτίμησαν να βγαίνουν φωτογραφία στα social media. Η ιδανική συνταγή της παραπολιτικής. Η κατάσταση στους δρόμους των Χανίων είναι ετεροβαρής. «Γέρνει» προς την απόγνωση. Και έτσι θα πορευτούμε για ένα ακόμα καλοκαίρι, ψιθυρίζοντας «ο σώζων εαυτόν σωθήτω». Μέχρι να γίνει η Δευτέρα παρουσία…
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