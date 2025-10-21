Όλα… ανεβαίνουν, εκτός από το λάδι

Μια απλή σύγκριση στην απόδειξη από ένα super market τον περασµένο Οκτώβριο και µια σηµερινή είναι ικανή να… εκπλήξει και τον πιο “άπιστο Θωµά” για το κύµα ακρίβειας που συνεχώς διογκώνεται από το 2021. Και φυσικά δεν αναφερόµαστε στα προϊόντα πολυτελείας, αλλά σε είδη που χρησιµοποιεί µια οικογένεια για την καθηµερινή της διατροφή.

Ανάλογη είναι και η αύξηση στο ελαιόλαδο που προσφέρεται στη λιανική, την ίδια στιγµή όµως που οι τιµές για τον παραγωγό παραµένουν απίστευτα καθηλωµένες! Μόλις στα 4,25 είναι ο µέσος όρος τιµής πώλησης στο κιλό ελαιολάδου στην Κρήτη για τον παραγωγό -σύµφωνα µε στοιχεία του ΣΕ∆ΗΚ- όταν την ίδια ώρα το κόστος παραγωγής (αγροεφόδια κάθε είδους, εργατικά κ.α.) έχει τουλάχιστον διπλασιαστεί! Για αυτό και η φετινή ελαιοκοµική περίοδος που θα ξεκινήσει σε λίγες ηµέρες, ίσως να µας εκπλήξει όλους αφού ένα µεγάλο µέρος των παραγωγών θα βγει όπως – όπως στα χωράφια να µαζέψει ό,τι µπορεί. Είναι µετά να απορείς γιατί ένα µεγάλο µέρος του αγροτικού τοµέα αναµένει τις επιδοτήσεις για να επιβιώσει ή γιατί ένα µεγάλο µέρος της παραγωγής θα διατεθεί “µαύρα” για να µην έχει φορολογική επιβάρυνση; Η κατάσταση που έχει διαµορφωθεί στον αγροτικό τοµέα έχει ξεπεράσει προ πολλού τα όρια που να χαρακτηρίζεται απλά… “ανησυχητική”.