Οκτώβρης ο πρωτοβροχάρης: Ο µήνας του φθινοπώρου και των Αϊδηµητριάτικων

Ο Οκτώβρης, που είναι τώρα ο δέκατος µήνας του χρόνου, ενώ επί Ρωµαίων ήταν όγδοος, είναι για τον λαό µας ο µήνας της σποράς, του φθινόπωρου, των πρώτων βροχών και του Αϊ ∆ηµήτρη.

Γι’ αυτό και τον ακούµε ως Σποριά. Αϊδηµητριάτη, Χινοπωριά και Πρωτοβροχάρη.

Για την ονοµασία του η επιστήµη τόνε θέλει από το λατινικό όκτο που θα πει οκτώ, ενώ ο λαός της Κρήτης από το οκτώ οµπρές:

Ο Οκτώβρης κάνει

οχτώ οµπρές (όµβριους)

για κεινονά λέγεται

και Οχτώµπρης.

Με τα πρωτοβρόχια, που µε τη σιγανή κι επίµονη βροχή µαλακώνει η γη, η πολλή ζέστη φεύγει και ο ουρανός καθαρίζει.

Έτσι ο Οκτώβρης έχει µέρες αριστουργηµατικές, µέρες που τα περιέχουν όλα· καταγάλανο ουρανό, φως διάφανο και καθαρό, θάλασσες γαλήνιες που δεν τις βρίσκεις το καλοκαίρι.

Τότε έχουµε και το φαινόµενο ενός µικρού καλοκαιριού:

Τ’ Αϊ ∆ηµητράκη µικρό καλοκαιράκι.

Απ’ αυτόν τον καιρό ευνοούνται και τα χρυσάνθεµα, που ο λαός µας τα λέει αϊδηµητριάτικα. Ένα άλλο µετεωρολογικό παραντήρηµα µας λέει:

Οµπρός γή πίσω τ’ Αγιού ∆ηµητριού κάνει ένα χειµωνάκι.

Τότε κάποιες µέρες γίνονται απειλητικές, βαριές από σύννεφα, µε βροχές και κεραυνούς.

Οι γεωργοί µας πρέπει οπωσδήποτε να σπείρουν τον Οκτώβρη τα δηµητριακά τους αλλιώς:

Τον Οκτώµπρη σα δεν σπείρεις

τσ’ οκτώ σωρούς πώς τσοι γυρεύγεις;

ή

Όποιος σπέρνει τον Οκτώµπρη κάνει οκτώ σωρούς στ’ αλώνι,

κι όποιος σπέρνει το Γενάρη τρώει την ανεµοζάλη.

Εννοώντας πως, αν δεν σπείρουν τον Οκτώβρη, δεν πρόκειται να ‘χουν πλούσια σοδειά.

Για να γίνει όµως η σπορά, πρέπει οπωσδήποτε να βρέξει και µάλιστα τόσο, ώστε να χορτάσει η γη και να δώσει µπόλικο σιτάρι.

Αν δεν βρέξει όµως τι γίνεται; Τότε κάνουν λιτανείες.

Ο κόσµος συγκεντρώνεται στις εκκλησίες κι αφού διαβάσει ο παπάς ειδική ευχή, παίρνουν τις εικόνες και µε τον παπά επικεφαλής ξεχύνονται στον κάµπο ψέλνοντας.

Η λιτανεία είναι µέσα στα πλαίσια της θρησκείας µας, υπάρχουν όµως και άλλου είδους πράξεις, µαγικά έθιµα, που δεν έχουν σκοπό να παρακαλέσουν τον Θεό για βοήθεια, αλλά να εξαναγκάσουν, κατά κάποιο τρόπο, τον Θεό για τη βοήθειά του.

Με λιτανείες ή χωρίς λιτανείες, µόλις κάνει δυο τρεις βροχές, η γη είναι έτοιµη για σπορά. Ετοιµάζονται οι γεωργοί και βγάζουν τον σπόρο από τις κοφίνες ή όπου αλλού τον έχουν φυλάξει.

Και κατά ένα παραντήρηµα οι νοικοκυρές των γεωργών δεν πρέπει να δανείσουν αυτή τη µέρα τρία πράγµατα βασικά για τη ζωή του σπιτιού: αλεύρι, αλάτι και φωτιά.

Την ώρα που ο γεωργός φουχτώνει τον σπόρο, οι δικοί του τον ραντίζουν µε νερό και εύχονται:

Όπως τρέχει το νερό ετσά να τρέχει και το βιο.

Έτσι ξεκινάει η σπορά, που καλό είναι να γίνει ∆ευτέρα ή Τετάρτη, ποτέ όµως Τρίτη.

Κακή µέρα η Τρίτη γι’ αυτό στην Κρήτη λέµε:

Τρίτη µην αρχινάς σπορά γιατί κακαποδούδει.

Συνήθως τα πρωτοβρόχια, παλιότερες εποχές µόλις άρχιζαν να πέφτουν οι πρώτες σταγόνες της βροχής, τα παιδιά ξεχύνονταν στους δρόµους και τραγουδούσαν χορεύοντας, πιασµένα χέρι – χέρι, το τραγουδάκι:

Ψιχαλίζει λίζει λίζει κι η γιαγιά µου κοσκινίζει

να µου κάνει ένα κουλούρι σαν του τράου το κουδούνι.

Η Ορθόδοξη Εκκλησία έχει φροντίσει να δώσει στους πιστούς της χρονικά σηµάδια για τις δουλειές κάθε εποχής.

Για τη σπορά, το θρησκευτικό σηµάδι του χρόνου είναι η Κυριακή που διαβάζει ο παπάς στην εκκλησία την παραβολή του Καλού Σπορέα.

Η Κυριακή αυτή είναι σε τέτοια θέση στο σύνολο των κυριακάτικων περικοπών, ώστε να πέφτει πάντα µέσα στον Οκτώβρη, την εποχή δηλαδή της σποράς.

Άλλο σηµαντικό σηµάδι του χρόνου µέσα στον Οκτώβρη, πιο σηµαντικό από το προηγούµενο, είναι η γιορτή του Αϊ ∆ηµήτρη.

Η γιορτή του Αϊ ∆ηµήτρη στις 26 του µήνα είναι µαζί µε τη γιορτή τ’ Αϊ Γιώργη 23 τ’ Απρίλη τα συνοράτα του χρόνου για τους κτηνοτρόφους.

Είναι οι ηµεροµηνίες που χωρίζουν σ’ εξάµηνα, θερινό και χει µερινό, τον χρόνο τους.

Στις γιορτές αυτές αρχίζουν ή λήγουν οι συµφωνίες, οι συµβάσεις µεταξύ των κτηνοτρόφων.!…

∆ηµήτρηδες υπάρχουν όσοι σχεδόν και Γιώργηδες, γιατί και οι δυο Άγιοι έχουν τιµηθεί εξαιρετικά από τους γεωργούς και τους κτηνοτρόφους, που παλιότερα αποτελούσαν το µεγαλύτερο µέρος του ελληνικού πληθυσµού.

Καβάλα στ’ άλογά τους – άσπρο, κάτασπρο του Αϊ Γιώργη, κοκκι νωπό τ’ Αϊ ∆ηµήτρη – δείχνουν µε τα όπλα που κρατούν πως είναι αποφασισµένοι να προστατέψουν τους γεωργούς και τους κτηνοτρόφους από κάθε κακό. Τους ίδιους και τις φαµίλιες τους, τα ζώα και τα χωράφια, ολόκληρο το βιος τους.

Γι’ αυτό και στην Κρήτη λέµε:

Ο Αϊ ∆ηµήτρης ο καβαλάρης προστατεύγει µας.

Στον Αϊ ∆ηµήτρη ανοίγουν τα βαρέλια και δοκιµάζουν τα νέα κρασιά.

Σε όλους σχεδόν τους πρώιµους οινοπαραγωγικούς τόπους καλούν τη µέρα αυτή τον παπά για ν’ αγιάσει τα βαρέλια, ρίχνοντας µέσα στο κρασί τους αγιασµό.

Θ’ ανοίξει έπειτα ο παπάς ή ο νοικοκύρης τον πείρο και θα πρωτοπιεί ο παπάς από το νιο κρασί, ευχόµενος:

Καλόπιοτο να ‘ναι κι από χρόνου

Γίνεται έτσι κι εκτιµητης του πρώτου κρασιού ο παπάς και λέει την καλή του γνώµη (µωρέ νάµα είναι), που είναι πάντα ευπρόσδεκτη και σεβαστή.

Το άνοιγµα των βαρελιών µπορεί να γίνει, µέσα στην ίδια περίοδο, ως τις 3 Νοεµβρίου που γιορτάζεται ο Αϊ Γιώργης ο Μεθυστής.

Όµως το πλησίασµα της γιορτής του Αγίου ∆ηµητρίου έδινε πάντα χαρά στις παλιές οικογένειες, γιατί όλοι οι ταξιδεµένοι (βοσκοί, εργάτες, έµποροι και ναυτικοί), θα γύριζαν για να περάσουν τον χειµώνα.

Οι γυναίκες πολύ χαρούµενες νοικοκύρευαν το σπίτι και τα ντυσίµατά τους για να τους δεχτούν.

Γίνονταν και πολλοί γάµοι την ηµέρα τ’ Αϊ ∆ηµήτρη, αφού οι σοδειές και το σταµάτηµα των αγροτικών εργασιών έδιναν τη σχετική άνεση.

Τον Οκτώβρη αρχίζουν να στήνονται στην Κρήτη και τα ρακοκάζανα, οι λέβητες εκείνοι που θα δεχτούν τα στράφυλα και µε τη βοήθεια της φωτιάς θα γίνει η απόσταξη της τσικουδιάς.

Η απόσταξη µ’ ευθυµία, που την προκαλούν ο καλός µεζές και

το πρωτοράκι.

Για τη ρακή ή τσικουδιά, το φηµισµένο κρητικό ποτό, έχουµε τα εξής παραντηρήµατα:

Η µια τσικουδιά σε κάνει βασιλιά

η δεύτερη βεζύρη και η τρίτη ρεζίλι.

Η µια τσικουδιά κάνει µια λίρα

η δεύτερη κάνει δυο και η τρίτη µια δεκάρα.

Τον Οκτώβρη έχουµε και λιοµαζώµατα και το λάδι φαίνεται πως είναι καλό γι’ αυτό και λένε:

Το οχτωβριανό το λάδι άλλος µήνας δεν το βγάνει.

*Από το βιβλίο του αείµνηστου Μιχάλη Γρηγοράκη, «Κρητικά Λαογραφικά για τους Μήνες», εκδ. «Χανιώτικα νέα», 2002.