Οικονοµική ανασφάλεια στον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης

Παρασκευάς Περάκης
» “Βραχνάς” τα χρέη που ξεπερνούν τα 20 εκατοµµύρια

» Προσωρινή ανάσα από τις µεγάλες αυξήσεις στα τιµολόγια του νερού

Σε συνθήκες έντονης οικονοµικής ανασφάλειας βρίσκεται ο Οργανισµός Ανάπτυξης Κρήτης, ο οποίος απασχολεί τις τελευταίες ηµέρες την επικαιρότητα µε τις διαφηµιστικές του δαπάνες.

Ο  ισολογισµός του 2024 αποτυπώνει µια εύθραυστη ισορροπία µε συνεχόµενες ζηµιογόνες χρήσεις, µε προσωρινή… σανίδα σωτηρίας την αύξηση της τιµής του νερού η οποία ήταν της τάξης του 30%.

Σύµφωνα µε τον δηµοσιευµένο ισολογισµό του Οργανισµού, η χρήση 2024 έκλεισε µε ζηµίες 2,2 εκατ. ευρώ, µειωµένες κατά περίπου 5 εκατ. ευρώ σε σχέση µε την προηγούµενη χρονιά.

Η βελτίωση αυτή, ωστόσο, δεν προήλθε από διαρθρωτικές αλλαγές στο κόστος ή από αύξηση της παραγωγικότητας, αλλά από την αναπροσαρµογή του τιµοκαταλόγου ύδατος, η οποία οδήγησε σε άλµα του κύκλου εργασιών κατά 57,3%.

Σχεδόν το σύνολο των εσόδων του Οργανισµού, ποσοστό 98,7%, προέρχεται από τη διαχείριση υδάτων, γεγονός που καθιστά σαφή τη µονοδιάστατη οικονοµική του εξάρτηση.

Το «σωσίβιο» των αυξήσεων στο νερό αποτυπώνεται ξεκάθαρα και στο µεικτό αποτέλεσµα, το οποίο από βαριά αρνητικό το 2023, περιορίστηκε οριακά σε ζηµία µόλις 180 χιλ. ευρώ. Ωστόσο, το γεγονός ότι ακόµη και µετά τις αυξήσεις το µεικτό περιθώριο παραµένει αρνητικό δείχνει ότι το πρόβληµα δεν έχει επιλυθεί, αλλά απλώς µετατεθεί χρονικά.

ΜΕΓΑΛΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ

Πίσω από τη βελτιωµένη εικόνα των αποτελεσµάτων, ο ισολογισµός αναδεικνύει το σοβαρότερο διαρθρωτικό ζήτηµα του ΟΑΚ: την οξύτατη έλλειψη ρευστότητας.

Το κεφάλαιο κίνησης επιδεινώθηκε περαιτέρω και διαµορφώθηκε σε -11,25 εκατ. ευρώ, ενώ οι βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις ανέρχονται σε 21,35 εκατ. ευρώ.

Ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι πάνω από το 83% αυτών των υποχρεώσεων αφορά οφειλές προς τη ∆ΕΗ, στοιχείο που καταδεικνύει τη στενή και επικίνδυνη εξάρτηση του Οργανισµού από το ενεργειακό κόστος.

Παρά τη µικρή αποκλιµάκωση της ενεργειακής δαπάνης σε σχέση µε το 2023, το κόστος ηλεκτροδότησης εξακολουθεί να απορροφά δυσανάλογο µέρος των εσόδων.

Στο ίδιο πλαίσιο, τα ίδια κεφάλαια παραµένουν αρνητικά, γεγονός που αντανακλά τις συσσωρευµένες ζηµίες προηγούµενων ετών και περιορίζει τα περιθώρια οικονοµικής αυτονοµίας.

Η εικόνα που προκύπτει από τον ισολογισµό του 2024 είναι αυτή ενός Οργανισµού που πέτυχε προσωρινή ανάσα µέσω αυξήσεων τιµολογίων, χωρίς όµως να έχει θωρακίσει τη βιωσιµότητά του. Η οικονοµική ανασφάλεια παραµένει, οι κίνδυνοι από την ανοµβρία, την αυξηµένη ζήτηση λόγω τουρισµού και το υψηλό ενεργειακό κόστος εντείνονται, ενώ η µετακύλιση του βάρους στους καταναλωτές του νερού δεν µπορεί να αποτελεί µόνιµη λύση.

Εν κατακλείδι ο Οργανισµός δείχνει να προσπαθεί να κερδίσει χρόνο, όχι όµως να λύσει το πρόβληµα βιωσιµότητας που αντιµετωπίζει.

