Οικολογική Πρωτοβουλία Χανίων για Αγ. Αποστόλους: «Φροντίδα και όχι τσιμέντα»

Μήνυμα ενάντια στην τσιμεντοποίηση των Αγίων Αποστόλων στέλνει η Οικολογική Πρωτοβουλία Χανίων, καλώντας τους Χανιώτες να γιορτάσουν την Καθαρά Δευτέρα στον ελεύθερο δημόσιο χώρο – πνεύμονα πρασίνου και αναψυχής των Αγίων Αποστόλων από τις 10 έως τις 12 το πρωί απέναντι από το γήπεδο ποδοσφαίρου.

Πρόκειται για ένα «έθιμο» που καθιερώθηκε από την εποχή των κινητοποιήσεων της Επιτροπής Αγώνα Ενάντια στο Ξεπούλημα των Αγίων Αποστόλων στις αρχές της δεκαετίας του 2000.

«Ήταν η μεγαλειώδης και πολύχρονη κινητοποίηση της Επιτροπής Αγώνα Ενάντια στο Ξεπούλημα των Αγίων Αποστόλων κι οι χιλιάδες πολίτες που συμμετείχαν και με τις 11.500 υπογραφές, που απέτρεψαν τα σχέδια για τσιμεντοποίηση και ιδιωτικοποίηση με ιδιωτικές πλαζ ή με εισιτήριο, ανέγερση ξενοδοχείου και συνεδριακού κέντρου σε δασικό και αρχαιολογικό χώρο, όπως η εκστρατεία προστασίας ανέδειξε. Έμεινε έτσι από τότε κληρονομιά στις επόμενες γενιές ένας ελεύθερος, χωρίς εισιτήρια χώρος πρασίνου, άθλησης και αναψυχής, χωρίς εισιτήρια (όπως σχεδίαζαν) για ντόπιους κι επισκέπτες», υπενθυμίζει η Πρωτοβουλία.

Με αφορμή τη συζήτηση της Πέμπτης στο Δημοτικό Συμβούλιο, η Πρωτοβουλία εκφράζει «την έντονη ανησυχία που προκαλούν τα σχέδια της δημοτικής αρχής των Χανίων για δημιουργία θεάτρου 1.700 θέσεων στο χώρο πρασίνου των Αγίων Αποστόλων».

Όπως επισημαίνει, η περιοχή « απειλείται γι’ άλλη μια φορά με τσιμεντοποίηση, απώλεια πρασίνου και κυκλοφοριακή συμφόρηση και χάος από τα επιπλέον 500-600 ΙΧ που οι ίδιοι οι μελετητές προβλέπουν λόγω θεάτρου, σε ένα χώρο που ήδη είναι γεμάτος από χιλιάδες ντόπιους κι επισκέπτες που βρίσκονται εκεί για κολύμπι, αναψυχή και άθληση. Οι ίδιοι οι μελετητές του Δήμου αναφέρουν ότι η ιδεατή λύση θα ήταν να μην προστεθεί άλλη λειτουργία στο χώρο των Αγίων Αποστόλων».

Όπως εξηγεί η Πρωτοβουλία, «ένα θέατρο – χώρος συναυλιών κι εκδηλώσεων 1.700 τουλάχιστον θέσεων πηγαίνει πακέτο με στεγασμένους χώρους για καμαρίνια, χώρους αποθήκευσης σκηνικών, άλλους βοηθητικούς κλειστούς χώρους, θέσεις στάθμευσης τουλάχιστον 1.000 αυτοκινήτων, που θα προστεθούν στις ήδη υπάρχουσες στην περιοχή».