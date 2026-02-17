Οικολογική Πρωτοβουλία Χανίων: Ερωτήματα για τις εξορύξεις

«Επιλογή σε σύγκρουση με το μέλλον και την Κλιματική Ανθεκτικότητα» χαρακτηρίζει τις εξορύξεις νότια της Κρήτης η «Οικολογική Πρωτοβουλία Χανίων» και τονίζει ότι «η επένδυση σε νέες υποδομές ορυκτών καυσίμων εγείρει κρίσιμα ερωτήματα για τη συνέπεια και τη βιωσιμότητα της ενεργειακής πολιτικής».

Αναλυτικά στην ανακοίνωσή της αναφέρει:

Η επισημοποίηση των συμφωνιών μίσθωσης για την παραχώρηση δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων νότια της Πελοποννήσου και της Κρήτης συνιστά μια στρατηγική επιλογή επικίνδυνη και αντιφατική. Σε μια εποχή που η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύεται για κλιματική ουδετερότητα έως το 2050, η επένδυση σε νέες υποδομές ορυκτών καυσίμων εγείρει κρίσιμα ερωτήματα για τη συνέπεια και τη βιωσιμότητα της ενεργειακής πολιτικής.

Υψηλή Σεισμική Επικινδυνότητα

Οι σχεδιαζόμενες δραστηριότητες αφορούν υπερβαθύπεδα ύδατα (άνω των 3.000 μέτρων), σε μια περιοχή που εντάσσεται στο Ελληνικό Τόξο – μία από τις πλέον σεισμογενείς ζώνες της Ευρώπης.

•Η διεθνής εμπειρία καταδεικνύει ότι σε τέτοια βάθη η διαχείριση ατυχήματος είναι εξαιρετικά σύνθετη.

•Η Μεσόγειος ως κλειστή λεκάνη, στερείται των μηχανισμών αυτοκαθαρισμού των ανοιχτών ωκεανών. Μια ενδεχόμενη διαρροή θα αποτελούσε μη αναστρέψιμη καταστροφή για το θαλάσσιο οικοσύστημα και τις ακτές της Κρήτης.

Ευάλωτη Βιοποικιλότητα Διεθνούς Σημασίας

Η περιοχή της Ελληνικής Τάφρου αποτελεί κρίσιμο ενδιαίτημα για προστατευόμενα είδη, όπως οι φυσητήρες και οι ζιφιοί.

•Τα λιβάδια της Ποσειδωνίας (Posidonia oceanica) λειτουργούν ως φυσικά συστήματα δέσμευσης άνθρακα και προστατεύουν τις ακτές από τη διάβρωση. Η υποβάθμισή τους θα έπληττε καίρια την αλιεία και τη φυσική άμυνα του νησιού απέναντι στην κλιματική κρίση.

•Η επιστημονική βιβλιογραφία τεκμηριώνει ότι οι σεισμικές έρευνες επηρεάζουν άμεσα την επιβίωση των θαλάσσιων θηλαστικών.

Αλλοίωση της Φυσιογνωμίας της Κρήτης

Η Κρήτη έχει οικοδομήσει την ταυτότητά της στη φυσική κληρονομιά, τον πολιτισμό, την αγροδιατροφή και την ποιότητα ζωής, προσελκύοντας επισκέπτες από όλο τον κόσμο. Η εισαγωγή βαριών εξορυκτικών δραστηριοτήτων είναι ασύμβατη με αυτό το μοντέλο. Η Κρήτη της φιλοξενίας και του φυσικού κάλλους δεν μπορεί να συμβαδίσει με πλατφόρμες εξόρυξης.



Η Ρεαλιστική Εναλλακτική: Ενεργειακή Δημοκρατία και Τοπική Ανθεκτικότητα



Αντί για γεωτρήσεις που μετατρέπουν την Κρήτη σε βιομηχανική ζώνη υψηλού κινδύνου, απαιτούμε την ουσιαστική ενίσχυση της Ενεργειακής Δημοκρατίας – προς όφελος όλων των Κρητικών. Η εναλλακτική ενεργειακή πρόταση μπορεί να στηριχθεί στις Ενεργειακές Κοινότητες ως πολιτική απόφαση με ξεκάθαρο προσανατολισμό, που στηρίζεται σε δύο βασικούς πυλώνες:

•Τη συμμετοχή των Πολιτών: Παραγωγή ενέργειας από ήπιες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με ιδιοκτησία των ίδιων των κατοίκων της Κρήτης και όχι ομίλων.

•Την καταπολέμηση Ενεργειακής Φτώχειας: Τα οφέλη μένουν στην τοπική οικονομία, μειώνοντας το ενεργειακό κόστος για τους Κρητικούς και βελτιώνοντας ουσιαστικά την ποιότητα ζωής όλων.

Η ενεργειακή μετάβαση δεν αποτελεί μόνο περιβαλλοντική αναγκαιότητα, αλλά στρατηγική επιλογή ανθεκτικότητας και κοινωνικής συνοχής. Το μέλλον της Κρήτης δεν πρέπει να αποφασιστεί με όρους του παρελθόντος. Η μακροχρόνια ανθεκτικότητα και η διαγενεακή δικαιοσύνη απαιτούν σεβασμό στη φύση και στον άνθρωπο. Οι εξορύξεις κινούνται σε αντίθετη κατεύθυνση, υποθηκεύοντας το μέλλον και το περιβάλλον του νησιού μας».