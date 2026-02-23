menu
13.9 C
Chania
Δευτέρα, 23 Φεβρουαρίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΤοπικά
Τοπικά

Οικολογική Πρωτοβουλία Χανίων: Αγιοι Απόστολοι ελεύθεροι από μεγάλες κατασκευές

Γιώργος Κώνστας
Γιώργος Κώνστας
0

Αγίους Αποστόλους ελεύθερους από μεγάλες κατασκευές και κυκλοφοριακή συμφόρηση ζητούν ομάδες πολιτών όπως η “Οικολογική Πρωτοβουλία Χανίων” που βρέθηκε στο χώρο του πάρκου και ενημέρωσε τους πολίτες για τις θέσεις της στεκόμενη κάθετα αντίθετη στην κατασκευή θεάτρου όπως επιθυμεί η δημοτική αρχή Χανίων.

“Ζητάμε οι Άγιοι Απόστολοι να παραμείνουν ένας φυσικός πνεύμονας πρασίνου δίπλα στην πόλη ενισχύοντας την κλιματική ανθεκτικότητα της” δήλωσε ο πρόεδρος της “Οικολογικής Πρωτοβουλίας” κ.Αντώνης Καλογεράκης.
Ο ίδιος στάθηκε στη σημασία οι Άγιοι Απόστολοι να παραμείνουν ένας ελεύθερος χώρος πρασίνου για τους δημότες και τους επισκέπτες και όχι να φορτωθεί με «δραστηριότητες που εντείνουν το κυκλοφοριακό και με τσιμέντοποιηση τμήματος του» . Στο ερώτημα οτι η δημιουργία θεάτρου είναι ένα έργο πολιτισμού ο κ. Καλογεράκης απάντησε πως «εμείς λέμε ναι στο θέατρο , πρέπει να γίνουν δραστηριότητες πολιτισμού στην πόλη μας αλλά το συγκεκριμένο σημείο στους Αγίους Αποστόλους πρέπει να παραμείνει ελεύθερος χώρος πρασίνου. Επίσης θα επιφέρει ένα “έμφραγμα” σε όλους τους δρόμους από την πόλη προς τα εδώ και στους κατοίκους και στους επισκέπτες. Οι μελετητές ήδη για θέατρο μικρότερης χωρητικότητας είπαν ότι φέρει κυκλοφοριακή συμφόρηση».

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum