Οικολογική Πρωτοβουλία Χανίων: Αγιοι Απόστολοι ελεύθεροι από μεγάλες κατασκευές

Αγίους Αποστόλους ελεύθερους από μεγάλες κατασκευές και κυκλοφοριακή συμφόρηση ζητούν ομάδες πολιτών όπως η “Οικολογική Πρωτοβουλία Χανίων” που βρέθηκε στο χώρο του πάρκου και ενημέρωσε τους πολίτες για τις θέσεις της στεκόμενη κάθετα αντίθετη στην κατασκευή θεάτρου όπως επιθυμεί η δημοτική αρχή Χανίων.

1 από 3

“Ζητάμε οι Άγιοι Απόστολοι να παραμείνουν ένας φυσικός πνεύμονας πρασίνου δίπλα στην πόλη ενισχύοντας την κλιματική ανθεκτικότητα της” δήλωσε ο πρόεδρος της “Οικολογικής Πρωτοβουλίας” κ.Αντώνης Καλογεράκης.

Ο ίδιος στάθηκε στη σημασία οι Άγιοι Απόστολοι να παραμείνουν ένας ελεύθερος χώρος πρασίνου για τους δημότες και τους επισκέπτες και όχι να φορτωθεί με «δραστηριότητες που εντείνουν το κυκλοφοριακό και με τσιμέντοποιηση τμήματος του» . Στο ερώτημα οτι η δημιουργία θεάτρου είναι ένα έργο πολιτισμού ο κ. Καλογεράκης απάντησε πως «εμείς λέμε ναι στο θέατρο , πρέπει να γίνουν δραστηριότητες πολιτισμού στην πόλη μας αλλά το συγκεκριμένο σημείο στους Αγίους Αποστόλους πρέπει να παραμείνει ελεύθερος χώρος πρασίνου. Επίσης θα επιφέρει ένα “έμφραγμα” σε όλους τους δρόμους από την πόλη προς τα εδώ και στους κατοίκους και στους επισκέπτες. Οι μελετητές ήδη για θέατρο μικρότερης χωρητικότητας είπαν ότι φέρει κυκλοφοριακή συμφόρηση».