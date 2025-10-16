menu
21.6 C
Chania
Πέμπτη, 16 Οκτωβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΣτιγμιότυπα
Στιγμιότυπα

Οικογενειακή Εκδήλωση στα Σελλιά Αποκορώνου Χανίων

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Το ∆Σ του Σωµατείου Σουριανών – Σελλιανών – Λικοτιναριανών Αττικής διοργάνωσε την ετήσια οικογενειακή εκδήλωσή του στα Σελλιά Αποκορώνου Χανίων, στις 9 Αυγούστου 2025.

Μετά την παράκληση στην Παναγία στο Ι.Ν. Αγίας Τριάδας και Κοιµήσεως Θεοτόκου, οι συγγενείς και φίλοι που προσήλθαν από πολλά µέρη της Ελλάδας αλλά και από το εξωτερικό, κατέκλυσαν τον ωραίο χώρο της εκδήλωσης.
Ο Πρόεδρος του Σωµατείου Νίκος Γ. Καντεράκης ευχαρίστησε πρώτα το Θεό που µας αξίωσε να βρεθούµε ξανά στα χωριά µας. Στη συνέχεια ευχαρίστησε ιδιαίτερα το Γ.Γ. του Σωµατείου ∆. Παπάζογλου, τον Πρόεδρο του Τοπικού Συµβουλίου Γ. Σαπουνάκη και τον Κώστα Βρανάκη για την προσφορά τους στη διοργάνωση της εκδήλωσης.
Στη συνέχεια πήρε το λόγο ο Νίκος Ευστ. Καντεράκης, ο οποίος αναφέρθηκε στα δύο βιβλία του Προέδρου του Σωµατείου Νίκου Γ. Καντεράκη και της κόρης του ∆ήµητρας που βρίσκονται για έκδοση. Μεταξύ άλλων είπε: «Το πρώτο βιβλίο στην ουσία αποτελεί την καταγραφή ενός µέρους της ιστορίας των χωριών µας και βοηθά να µην χαθεί αυτή η ιστορία. Υπάρχουν τιµές και αναφορές από τις διάφορες εκδηλώσεις του Σωµατείου, καθώς και έγγραφα και επιστολές προς Υπουργούς, ∆ήµους, εκκλησιαστικούς πατέρες, ναυτιλιακές εταιρείες, βιοµηχανίες κλπ για τα θέµατα των οικισµών µας. Το δεύτερο βιβλίο “Η ιστορίας µιας ζωής” αφορά στον τρόπο ζωής και ανατροφής των παιδιών της από τη γιαγιά Μαρία – Μαριγώ».
Στη συνέχεια πήρε το λόγο ο γραµµατέας του Σωµατείου ∆. Παπάζογλου, ο Πρόεδρος του Τοπικού Συµβουλίου Γ. Σαπουνάκης και ο ∆ήµαρχος Αποκορώνου Χαρ. Κουκιανάκης.
Ο Ηγούµενος της Ι.Μ. Αγίου Γεωργίου Καρυδίου Σεβασµιώτατος Πατέρας Ιερεµίας και ο Ιερέας των Σελλιών Πατέρας Μανώλης ευλόγησαν το προσφερόµενο φαγητό.
Ο Κ. Γιαννουλλάκης µε το συγκρότηµά του ξεκίνησαν το γλέντι. Παιδιά µε Κρητικές ενδυµασίες του χορευτικού οµίλου «Ψηλορείτης» άρχισαν το χορό. Πολλές οι ευχαριστίες στον κ. Μπούτζουκα για τη διάθεση χορευτικού τµήµατος, όπως κάθε χρόνο, στο Σωµατείο µας.
Το ∆Σ του Σωµατείου ευχαρίστησε την ΕΤΑΝΑΠ για την προσφορά νερού για τις ανάγκες της εκδήλωσης.
Χαιρετισµούς απέστειλαν η Υφυπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής Σέβη Βολουδάκη και ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Κρήτης Ευγένιος.
Παρέστησαν επίσης ο Πρόεδρος της Οµοσπονδίας Σωµατείων Αποκορώνου Γ. Τερεζάκης, η Αντιδήµαρχος Α. Μπενάκη κλπ. , µε τους διοργανωτές να δηλώνουν ότι περίµεναν και την παρουσία του Μητροπολίτη, κάτι που είναι δεδοµένο από το 1995.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum