Οικογενειακή Εκδήλωση στα Σελλιά Αποκορώνου Χανίων

Το ∆Σ του Σωµατείου Σουριανών – Σελλιανών – Λικοτιναριανών Αττικής διοργάνωσε την ετήσια οικογενειακή εκδήλωσή του στα Σελλιά Αποκορώνου Χανίων, στις 9 Αυγούστου 2025.

Μετά την παράκληση στην Παναγία στο Ι.Ν. Αγίας Τριάδας και Κοιµήσεως Θεοτόκου, οι συγγενείς και φίλοι που προσήλθαν από πολλά µέρη της Ελλάδας αλλά και από το εξωτερικό, κατέκλυσαν τον ωραίο χώρο της εκδήλωσης.

Ο Πρόεδρος του Σωµατείου Νίκος Γ. Καντεράκης ευχαρίστησε πρώτα το Θεό που µας αξίωσε να βρεθούµε ξανά στα χωριά µας. Στη συνέχεια ευχαρίστησε ιδιαίτερα το Γ.Γ. του Σωµατείου ∆. Παπάζογλου, τον Πρόεδρο του Τοπικού Συµβουλίου Γ. Σαπουνάκη και τον Κώστα Βρανάκη για την προσφορά τους στη διοργάνωση της εκδήλωσης.

Στη συνέχεια πήρε το λόγο ο Νίκος Ευστ. Καντεράκης, ο οποίος αναφέρθηκε στα δύο βιβλία του Προέδρου του Σωµατείου Νίκου Γ. Καντεράκη και της κόρης του ∆ήµητρας που βρίσκονται για έκδοση. Μεταξύ άλλων είπε: «Το πρώτο βιβλίο στην ουσία αποτελεί την καταγραφή ενός µέρους της ιστορίας των χωριών µας και βοηθά να µην χαθεί αυτή η ιστορία. Υπάρχουν τιµές και αναφορές από τις διάφορες εκδηλώσεις του Σωµατείου, καθώς και έγγραφα και επιστολές προς Υπουργούς, ∆ήµους, εκκλησιαστικούς πατέρες, ναυτιλιακές εταιρείες, βιοµηχανίες κλπ για τα θέµατα των οικισµών µας. Το δεύτερο βιβλίο “Η ιστορίας µιας ζωής” αφορά στον τρόπο ζωής και ανατροφής των παιδιών της από τη γιαγιά Μαρία – Μαριγώ».

Στη συνέχεια πήρε το λόγο ο γραµµατέας του Σωµατείου ∆. Παπάζογλου, ο Πρόεδρος του Τοπικού Συµβουλίου Γ. Σαπουνάκης και ο ∆ήµαρχος Αποκορώνου Χαρ. Κουκιανάκης.

Ο Ηγούµενος της Ι.Μ. Αγίου Γεωργίου Καρυδίου Σεβασµιώτατος Πατέρας Ιερεµίας και ο Ιερέας των Σελλιών Πατέρας Μανώλης ευλόγησαν το προσφερόµενο φαγητό.

Ο Κ. Γιαννουλλάκης µε το συγκρότηµά του ξεκίνησαν το γλέντι. Παιδιά µε Κρητικές ενδυµασίες του χορευτικού οµίλου «Ψηλορείτης» άρχισαν το χορό. Πολλές οι ευχαριστίες στον κ. Μπούτζουκα για τη διάθεση χορευτικού τµήµατος, όπως κάθε χρόνο, στο Σωµατείο µας.

Το ∆Σ του Σωµατείου ευχαρίστησε την ΕΤΑΝΑΠ για την προσφορά νερού για τις ανάγκες της εκδήλωσης.

Χαιρετισµούς απέστειλαν η Υφυπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής Σέβη Βολουδάκη και ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Κρήτης Ευγένιος.

Παρέστησαν επίσης ο Πρόεδρος της Οµοσπονδίας Σωµατείων Αποκορώνου Γ. Τερεζάκης, η Αντιδήµαρχος Α. Μπενάκη κλπ. , µε τους διοργανωτές να δηλώνουν ότι περίµεναν και την παρουσία του Μητροπολίτη, κάτι που είναι δεδοµένο από το 1995.