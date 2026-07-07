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Οικογένεια Καρατζή: «Εκείνη τη νύχτα, ποιος δεν έκανε το καθήκον του;»

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
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■ Η οικογένεια Καρατζή απαντά στην επίκληση των αστυνομικών περί του νόμου και ρωτά γιατί δεν εφαρμόστηκε πριν από το μοιραίο τροχαίο που σκοτώθηκε ο Παναγιώτης

 

Απαντήσεις για όσα έγιναν τα ξημερώματα της 11ης Ιανουαρίου 2025, πριν από το μοιραίο τροχαίο που στοίχισε τη ζωή στον Παναγιώτη Καρατζή, επιμένει να ζητά με νέα επιστολή της η οικογένειά του, στρέφοντας εκ νέου το ενδιαφέρον στους χειρισμούς των αρχών εκείνης της νύχτας.

 

Η παρέμβαση της οικογένειας έρχεται στον απόηχο της ανακοίνωσης της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Χανίων, με την οποία υπερασπίστηκε τη Διοίκηση και το προσωπικό της Τροχαίας Χανίων απέναντι στους χαρακτηρισμούς περί «εισπρακτικού μηχανισμού» και «υπερβάλλοντος ζήλου», τονίζοντας ότι «η Τροχαία δεν θεσπίζει πρόστιμα, αλλά τα εφαρμόζει» και ότι όποιος έχει αντίρρηση για το ύψος ή τη λογική των προστίμων πρέπει να απευθυνθεί στη Βουλή και στο αρμόδιο Υπουργείο.
Αυτή ακριβώς τη φράση παίρνει η οικογένεια του Παναγιώτη και την αντιστρέφει. «Τα παράπονά σας στον νομοθέτη», γράφει στην επιστολή της, για να προσθέσει: «Ο νομοθέτης λένε νομοθετεί και εμείς εφαρμόζουμε». Όμως, σύμφωνα με την οικογένεια, «τα ξημερώματα της 11ης Ιανουαρίου 2025 ενήργησαν κατά το δοκούν και δεν έκαναν αυτό που ο νομοθέτης λέει».
Στον πυρήνα της επιστολής δεν βρίσκεται μια γενική κριτική στην Τροχαία, αλλά η βαριά σκιά μιας υπόθεσης που συγκλόνισε τα Χανιά: του θανάτου του Παναγιώτη Καρατζή, στο τροχαίο με την Porsche στη λεωφόρο Σούδας. Για την υπόθεση, ο οδηγός της Porsche κρίθηκε ένοχος από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων και του επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης 18 ετών, χωρίς αναγνώριση ελαφρυντικού, καθώς και χρηματική ποινή για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ καθ’ υποτροπή.
Η οικογένεια επιμένει στο κρίσιμο σημείο που προηγήθηκε του δυστυχήματος: στον χειρισμό του ελέγχου πριν ο οδηγός συνεχίσει την πορεία του. «Άραγε τι τηλεφώνημα έγινε και άφησαν έναν οδηγό σχεδόν με το τριπλάσιο από το επιτρεπόμενο όριο αλκοόλ, χωρίς δίπλωμα και υπότροπο, να φύγει;», διερωτάται, αφήνοντας αιχμές για όσα έγιναν εκείνη τη νύχτα.
Στην επιστολή της, η οικογένεια αναφέρεται και στις εξηγήσεις που, όπως υποστηρίζει, δόθηκαν στη συνέχεια για τους χειρισμούς των εμπλεκομένων. «Στην αρχή είπαν “άνωθεν εντολή”. Μετά “πράξαμε υπηρεσιακά βάσει πάγιας τακτικής μας”. Μετά τα έριξαν στους εισαγγελείς ότι τάχα τους έχουν πει τα Σαββατοκύριακα μην μας στέλνετε αυτόφωρα», σημειώνει χαρακτηριστικά.
Με ιδιαίτερα αιχμηρή γλώσσα, οι συγγενείς του Παναγιώτη κάνουν λόγο για προσπάθεια αποποίησης ευθυνών. «Προσπαθούν με κάθε τρόπο να βγάλουν την τεράστια ευθύνη για τον θάνατο ενός νέου ανθρώπου από πάνω τους», αναφέρουν, προσθέτοντας ότι «δεν βγήκε κανείς από αυτούς να μιλήσει για τους τρεις κρατικούς λειτουργούς εκείνης της νύχτας, που εξαιτίας τους χάθηκε ο Παναγιώτης».
Η οικογένεια δεν περιορίζεται σε ερωτήματα. Καταγγέλλει ευθέως ότι οι τρεις αστυνομικοί «άφησαν τον “οδηγό της Porsche” να συνεχίσει την πορεία του και να σκοτώσει έναν νέο άνθρωπο» και διερωτάται: «Δέχτηκαν τηλεφώνημα; Ήταν φίλος τους; Το πήραν πάνω τους;».
Στο ίδιο ύφος, σημειώνει πως «ό,τι και να έχει γίνει, ας αναλάβουν την ευθύνη τους», ενώ υπενθυμίζει ότι οι κρατικοί λειτουργοί έχουν ορκιστεί «να υπηρετούν τους πολίτες και όχι οποιαδήποτε συμφέροντα».
Η οικογένεια ξεκαθαρίζει πως «χαιρόμαστε του τίμιους ένστολους που με ψηλά το κεφάλι και με αίσθημα ευθύνης και δικαιοσύνης κάνουν τη δουλειά τους». Προσθέτει όμως πως «λυπόμαστε για έναν μικρό αριθμό συναδέλφων τους που είναι πιόνια διαφόρων ή εντελώς ανίκανοι».
«Εμείς είμαστε με την πρώτη κατηγορία. Η δεύτερη κατηγορία, με τη βοήθεια της δικαιοσύνης θα πρέπει να εξαφανιστεί», καταλήγει η οικογένεια.
Η παρέμβαση της οικογένειας έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Τροχαία Χανίων βρίσκεται στο επίκεντρο δημόσιας αντιπαράθεσης. Από τη μία, φορείς και επαγγελματικές ομάδες έχουν καταγγείλει υπερβολική αυστηρότητα και «εισπρακτική» λογική. Από την άλλη, η Ένωση Αστυνομικών υπερασπίζεται τους ελέγχους ως εφαρμογή του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και ως αναγκαίο εργαλείο για την οδική ασφάλεια.
Η οικογένεια Καρατζή, όμως, μετατοπίζει τη συζήτηση από τα πρόστιμα στην ευθύνη. Από το «ποιος νομοθετεί» στο «ποιος εφαρμόζει». Και κυρίως, στο ερώτημα τι συμβαίνει όταν η εφαρμογή του νόμου δεν είναι τυπική υπόθεση, αλλά ζήτημα ζωής και θανάτου.
Η επιστολή κλείνει με αιχμή για τη μεταχείριση του οδηγού της Porsche, καθώς αναφέρει ότι «συνεχίζει να πηγαινοέρχεται Αθήνα – Χανιά», δείχνοντας, κατά την οικογένεια, ότι «ακόμα και ενώ δικάζεται λαμβάνει εξυπηρετήσεις».

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