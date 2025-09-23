menu
Τοπικά

Οικιακό εργαστήριο παρασκευής σαπουνιού από το Επιμελητήριο Ηρακλείου

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Σεμινάριο παρασκευής οικιακού σαπουνιού και εκμάθησης των βασικών τεχνικών σαπωνοποίησης και οικιακής οικονομίας, διοργανώνει εκ νέου το ΚΕΚ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ του Επιμελητηρίου Ηρακλείου.
Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση «στη διάρκεια του σεμιναρίου οι εκπαιδευόμενοι θα μάθουν να αναγνωρίζουν την σωστή ποιότητα σαπουνιού και θα μπορούν να φτιάξουν το δικό τους σαπούνι σώματος ή προσώπου. Επίσης, θα μπορούν να παράξουν τα δικά τους απορρυπαντικά με κύριο συστατικό το σαπούνι με αγνά, φυσικά υλικά!
Το διαδραστικό σεμινάριο σαπουνιού μπορούν να το παρακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενοι με τη μέθοδο της σύγχρονης εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης ,μέσω νέας πλατφόρμας ή δια ζώσης.
Ενότητες σεμιναρίου:
• Είδη σαπουνιού
• Μέθοδοι σαπωνοποίησης
• Ορισμός και χημική σύσταση
• Εξοπλισμός – μέτρηση ph
• Χρωματισμός – αρώματα – συνταγές
• Εργαστήριο παρασκευής σαπουνιού
Το κόστος του προγράμματος είναι 190€
Χρόνος Διεξαγωγής: 20 ώρες, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη από 06/10 έως 15/10 και ώρα 17:00μμ-21:15μμ
Εισηγήτρια: Η Μαρία Δρούλου είναι πτυχιούχος εκπαιδευτικός και έχει υπηρετήσει στην εκπαίδευση για πάνω από 6 χρόνια. Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια μελισσοκομίας και παραγωγής φυτικών καλλυντικών. Από το 2012 εργάζεται ως επαγγελματίας μελισσοκόμος και Σαπουνοποιός. Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια και συνέδρια σχετικά με την εκπαίδευση, τις νέες μεθόδους διδασκαλίας και πλέον είναι εκπαιδεύτρια ενηλίκων με διδακτικό αντικείμενο τη Μελισσοκομία, την παραγωγή σαπουνιού και φυτικών καλλυντικών. Συνεργάζεται με συλλόγους , Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, σε πρότζεκτ και θεματικές εβδομάδες σχολείων Α/βαθμιας και Β/θμιας. Έχει συμμετάσχει σε Φεστιβάλ και Οικογιορτές. Επίσης, έχει συγγράψει άρθρα τα οποία έχουν δημοσιευτεί ηλεκτρονικά και στον τοπικό τύπο.
Πληροφορίες στο Κ.Ε.Κ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – Λ. Ικάρου & Αρχιμήδους 1, Νέα Αλικαρνασσός, τηλ. 2810 – 302600, info@katartisi.gr και αιτήσεις στην ιστοσελίδα: www.katartisi.gr».

