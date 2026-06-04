ΟΗΕ: Σκοτώθηκε Σέρβος στρατιωτικός στο Λίβανο

Το υπουργείο ‘Αμυνας της Σερβίας ανακοίνωσε, όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, ότι σκοτώθηκε επιλοχίας του σερβικού στρατού κατά την διάρκεια πυραυλικής επίθεσης σε βάση της ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ στον Λίβανο.

Πρόκειται για τον 37χρονο Μίλοβαν Γιοβάνοβιτς ο οποίος υπηρετούσε στην ειρηνευτική αποστολή στο Λίβανο από τον Ιανουάριο του 2026. Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι ο Γιοβάνοβιτς έλαβε επείγουσα ιατρική περίθαλψη στο νοσοκομείο εντός της βάσης μετά τον τραυματισμό του και στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο Πανεπιστημιακό Ιατρικό Κέντρο στη Βηρυτό, όπου και υπέκυψε στα τραύματα του.