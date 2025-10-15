menu
Διεθνή

ΟΗΕ: Οι συγκεντρώσεις διοξειδίου του άνθρακα έφθασαν σε ύψος ρεκόρ το 2024

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

Οι συγκεντρώσεις διοξειδίου του άνθρακα (CO2) στην ατμόσφαιρα σημείωσαν το 2024 τη μεγαλύτερη αύξηση αφότου ξεκίνησαν αυτές οι μετρήσεις το 1957, προειδοποίησε σήμερα ο ΟΗΕ, απευθύνοντας έκκληση για ανάληψη επείγουσας δράσης προκειμένου να μειωθούν οι εκπομπές.

Σε σχέση με το 2023, η μέση παγκόσμια συγκέντρωση CO2 κατέγραψε πέρυσι «τη μεγαλύτερη αύξηση από την έναρξη των σύγχρονων μετρήσεων», ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός (ΟΜΜ), διευκρινίζοντας πως το επίπεδο των τριών κυριότερων αερίων του θερμοκηπίου — του διοξειδίου του άνθρακα, του μεθανίου (CH4) και του υποξειδίου του αζώτου (N2O)– έφθασαν το καθένα σε επίπεδα ρεκόρ.

Στο ετήσιο δελτίο του, ο OMM διευκρινίζει πως οι συνεχιζόμενες εκπομπές CO2 που προέρχονται από ανθρώπινες δραστηριότητες και η αύξηση των δασικών πυρκαγιών ευθύνονται γι’αυτό, καθώς και η μείωση της απορρόφησης του CO2 από “καταβόθρες”, όπως τα χερσαία οικοσυστήματα και οι ωκεανοί, σε αυτό που απειλεί να είναι «ένας φαύλος κύκλος του κλίματος».

Η περσινή χρονιά ήταν επίσης η πιο ζεστή χρονιά που έχει καταγραφεί στα χρονικά, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ του 2023, σημειώνει ο OMM.

«Η θερμότητα που εγκλωβίζεται από το CO2 και από άλλα αέρια του θερμοκηπίου εντείνει τις κλιματικές καταστάσεις και τις ακραίες μετεωρολογικές συνθήκες. Είναι ως εκ τούτου κεφαλαιώδους σημασίας να μειωθούν οι εκπομπές, όχι μόνο για το κλίμα, αλλά και για την οικονομική ασφάλειά μας και την ευημερία των πληθυσμών», ανέφερε σε ανακοίνωση η αναπληρώτρια διευθύντρια του OMM Κο Μπάρετ.

Το ετήσιο δελτίο του OMM για τα αέρια του θερμοκηπίου παρουσιάζεται παραμονές της COP30, της διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για το κλίμα, οι εργασίες της οποίας θα λάβουν χώρα από τις 10 έως τις 21 Νοεμβρίου στο Μπελέμ, στη Βραζιλία.

Η COP30 αναμένεται να συζητήσει την εφαρμογή υποσχέσεων που έχουν διατυπωθεί από το 2015 στο πλαίσιο διαπραγματεύσεων του ΟΗΕ που βασίζονται στη συναίνεση.

Στο Παρίσι, 196 χώρες είχαν δεσμευθεί τότε να διατηρήσουν την αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη κάτω από τους 2 βαθμούς Κελσίου σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα και να συνεχίσουν τις προσπάθειες να την περιορίσουν στον 1,5 βαθμό.

