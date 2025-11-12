menu
ΟΗΕ: Εκατομμύρια άνθρωποι κινδυνεύουν από λιμό

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
Εκατομμύρια άνθρωποι κινδυνεύουν από λιμό σε τουλάχιστον δέκα περιοχές κρίσης σε όλο τον κόσμο, όπως το Σουδάν και η Γάζα, όπως προειδοποίησαν σήμερα δύο οργανισμοί των Ηνωμένων Εθνών, κάνοντας έκκληση για κεφάλαια προκειμένου να καλυφθεί το έλλειμμα εν μέσω περικοπών της διεθνούς βοήθειας από διάφορες χώρες.

Σε κοινή έκθεση, το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα (WFP/PAM) και ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας (FAO) κατέταξαν επίσης την Αϊτή, το Μάλι, το Νότιο Σουδάν και την Υεμένη στις χώρες που αντιμετωπίζουν «άμεσο κίνδυνο καταστροφικής πείνας», που σημαίνει λιμό.

Σύμφωνα με την έκθεση, η κατάσταση με την πείνα σε έξι ακόμα χώρες -Αφγανιστάν, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Μιανμάρ, Νιγηρία, Σομαλία και Συρία– θεωρείται «πολύ ανησυχητική».

Στο πλαίσιο αυτό, οι ελλείψεις χρηματοδότησης για ανθρωπιστική βοήθεια «πλήττουν την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, οδηγούν σε αναγκαστικές μεγάλες μειώσεις στις μερίδες και περιορίζουν την πρόσβαση σε τρόφιμα για τις πιο ευάλωτες ομάδες με την επισιτιστική βοήθεια για τους πρόσφυγες να είναι σε οριακό σημείο», δήλωσαν το WFP και ο FAO.

Ζητώντας περισσότερη βοήθεια από κυβερνήσεις και άλλους δωρητές, το WFP και ο FAO δήλωσαν ότι μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου μόνο 10,5 δισεκ. δολάρια είχαν παραληφθεί από τα εκτιμώμενα 29 δισεκ. δολάρια που χρειάζονται για την υποστήριξη των ανθρώπων που κινδυνεύουν περισσότερο.

«Η πρόληψη του λιμού δεν είναι απλά ηθικό καθήκον – είναι μια έξυπνη επένδυση στη μακροπρόθεσμη ειρήνη και σταθερότητα», δήλωσε ο γενικός διευθυντής του FAO Τσου Ντονγκγού. «Η ειρήνη είναι προϋπόθεση για την επισιτιστική ασφάλεια και το δικαίωμα στην τροφή είναι βασικό ανθρώπινο δικαίωμα».

Οι ΗΠΑ, που πέρυσι ήταν βασικός δωρητής και των δύο υπηρεσιών του ΟΗΕ, μείωσαν τη βοήθεια τους προς το εξωτερικό υπό τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ενώ άλλες μεγάλες χώρες έχουν επίσης προχωρήσει ή προαναγγείλει περικοπές στην αναπτυξιακή και ανθρωπιστική βοήθεια.

